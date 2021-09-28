洛城新語／報警無人來 居民能安心？

日前亞凱迪亞 縣立公園（Arcadia County Park）出現惡漢，手持五吋至七吋尖刀，威脅一位華裔女高中生，狂言「我要殺了妳」。這位女高中生驚嚇之餘，急電911 報警，卻苦等一小時未見一位警察 出現，這種求救無援現象令人訝異。

據初步說法，女高中生打完911之後，電話被接到最近的亞凱迪亞市警察局，但接電話警員稱該公園不是亞市警局管轄，隨即把電話轉到洛縣警局，之後洛縣警局又把電話轉到專門管理縣公園的警察部門（Parks Bureau），三轉兩轉，結果是沒有人處理；一旦這位惡漢失去理智行兇，當時可能因為沒有警員到場而發生意外。

這件報警電話，就在警方相關單位轉來轉去之後，變成三不管，就好像沒有發生過，直教受驚嚇的華人女學生對警察的責任心與能力產生高度不信任感。

據了解警方管轄權作業的市府官員表示，市民遇到治安事件，最好先了解發生地點警方管轄權，才能在第一時間找到能處理事件的警員，否則就會面臨報警電話轉來轉去的結果。

以上建議看似合理，但是從專業的911在第一時間接到報警電話，沒有轉到直接管轄的治安機關，就可驗證主其事的治安單位都不了解事發地點，誰該負責，完全是局外人的老百姓又如何能做出正確判斷，打那一支警方電話？

進一步來看，即使911轉接電話，輾轉經過三個單位，如面臨持刀威脅要殺人的案件，最終也應該有人到場處理，以防不幸。結果是完全不當回事，不了了之，警方這種輕忽治安的態度，如何讓受驚嚇的報案者放心。

對於等了一小時，警方無人到場，叧有解釋說，警方處理治安事件有輕重緩急，初步判斷屬於遊民事件，也無立即危險，何況遊民管了也是白管，故不出警，乍聽言之有理。但是細思就是因為遊民，又手持尖刀出言恐嚇，遊走在人來人往的公園，其潛在危險不言可喻；如今既有線報，可以防止，為何不出勤？而任由這顆不定時炸彈隨時引爆。

警方消極不作為的態度，就很難令居民諒解。

從這件危及市民安全的電話報案，最後無人處理，明顯看出911報警電話效能不彰。而有人在公共場所持刀恫嚇，放言要殺人，經過一個小時無警員到場，也顯示警方根本不重視這類治安事件，而這種輕忽的態度，極有可能造成不幸後果，屆時責任歸屬，又可能相互推諉，倒楣的還是受害百姓。

所謂冰凍三尺非一日之寒，在治安日益敗壞的今天，偷盜搶劫不斷，市民已生活在恐懼之中，又有如此多遊民在華人區遊蕩，還持刀恐嚇，報警後卻無人聞問，這樣的警察勤務實在不敢恭維；而以非屬管轄區不受理為由，又未能確實協調主管單位處理，任憑市民暴露在風險之中，令人難以接受，更不希望再有類似事件發生。