亞凱迪亞市市盜賊猖獗 1戶華人2周2度遭竊

居民停在家門口的汽車被人敲碎車窗，盜走車內物品。（記者邵敏／拍攝）

家住亞凱迪亞 市（Arcadia）的張女士最近非常倒楣，在兩周內，新買的自行車不幸被盜；接著停在家門口的汽車 也被人敲碎車窗玻璃，盜走車內物品。張女士直呼竊賊太囂張，與她住在同幢公寓樓的鄰居稱，家中房門深夜還曾被撬過。

張女士一家住在亞市市中心的第二街上，9月22日（周三）下午，她去學校接孩子回家後發現，停在露天車庫角落的新自行車不見了，「昨晚我就把自行車停在這裡，和孩子們的玩具放在一起，今天早上因急著出門，也沒有注意自行車在不在，所以不是昨晚就是今天上午被偷的。」

張女士前幾天剛買的這部新自行車，還特意用鎖鏈鎖在車庫的柱子上，沒想到盜賊竟敲開鐵鎖，將自行車偷走，「我們家真的是被小偷瞄上，上周我老公的車窗剛被砸碎，才過幾天，小偷又上門。」

亞凱迪亞市居民區頻繁發生盜竊案。（記者邵敏／拍攝）

兩周前，張女士丈夫的車就停在家門口的馬路上，早上準備開車出門時，張先生發現路邊一地碎玻璃，緊接著就看到副駕駛座的車窗被砸碎了，放在車內的工具箱整個被人拎走。「我老公是建築工人，小偷把整個工具箱都拿走，讓他接下來幾天都沒法正常工作。」

兩周內連續兩次被盜，累積經濟損失近2000元，張女士與鄰居交流發現，大家最近都有類似經歷。與張女士同住一幢公寓樓的林先生稱，他家房門前段時間就被人撬過，「小偷深夜撬房門，把門鎖弄壞，但人倒沒進來，估計是撬了會門鎖，感覺沒成功就中途放棄。」

林先生想想感到害怕，如果深夜小偷成功進門，不僅財物損失，他還擔心與小偷正面衝突，會威脅到人身安全。事發後，林先生在門前裝了監控探頭，但他表示，「但估計也沒什麼大用，震懾不到小偷，只是為了案發能有個記錄，協助警方破案。」

同樣住在附近一幢樓內的西裔鄰居稱，也就在上周，她放在車內的一個警報器被偷，「這幫小偷真的什麼都要，也很囂張，我的車就停在室外車庫，估計那晚忘了關車門，他們就把我唯一放在車內的這個警報器偷走了。」

亞市居民區頻繁發生盜竊案，居民報案後，警方加緊對這塊區域巡邏。據協助警方破案的一名物業經理稱，警方現已抓獲一名白人女子，是個遊民，她與被害人家中監控錄像記錄的小偷體貌特徵吻合，「遊民乘坐附近的金線 列車，從各個城市到亞凱迪亞來盜竊，已抓獲的這名白人女子是其中一個，還有好多人。」

該物業經理無奈地表示，遊民、盜竊這些問題已發展到無藥可救，嚴重影響亞市居民的日常生活，「大家都明白，無論遊民還是小偷，抓到也沒用，很快又被放出來，被偷了東西只能自認倒楣，唯一能做的也就是提高警惕，鄰里之間互相守望，盡量保護自己的人身、財產安全。」