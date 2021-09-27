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評估加州今年底三大危機

洛城新語

加州驚濤駭浪的2021年，即將進入第四季，預估今年底和明年初，加州將遭遇三大挑戰：物流塞車與物價上漲、疫情管控、旱災加劇。有些天災無可抗拒，但有些人禍則可避免，各行各業如能及早因應，還是有機會化危機為轉機，甚至創造更多商機。

加州從現在到年底的首要危機，就是物流大塞車與物價上揚、通貨膨脹。來自亞洲的貨輪，目前有上百艘在加州各港口外海等待進港卸貨，這使得美國許多貨品和物資缺貨，年底購物季前如果不能及時上架，對零售業和電商都是沉重打擊，進而影響經濟復甦和政府稅收。海運卡關的主因，是碼頭工人短缺與工會因素，再加上找不到足夠的卡車司機，把貨品送往各物流中心。

由於海運塞車，再加上加州各行各業缺工缺料，連帶使得各種民生物資漲價，今年底也許還會加碼。許多消費者去超市購物，已明顯感受到各種食材漲價，不少餐廳與服務業也找不到人手復工與擴大營業，各類媒體的徵人求才廣告大增，即可看到風向。

由於政府發給新冠疫情期間的失業救濟金和相關補助，將陸續到期或已結束，很多公司又祭出各獎勵措施招工，因應年底購物季的人力需求，如果能順利使過去因疫情而離職的員工重新回歸，員工和公司可有雙贏局面。但這一切的關鍵，端視新冠疫情能否獲得進一步控制。

加州第二個危機，仍是持續了近兩年的新冠疫情。但好消息是，加州曾是全美疫情最嚴重的地區，但現在卻成為全美抗疫的模範州，全美目前只有加州疫情逐漸減緩，佛羅里達州新冠檢測陽性率是加州的10.5倍。9月6日結束的勞工節長周末，加州也未如同去年一樣，出現假期後感染人數爆增現象。如此成果必須歸功於加州的高疫苗施打率，以及執行公共場所的室內口罩令。

然而現在還不是慶祝的時候，隨著年底流感季與長假到來，必須嚴防疫情與變種病毒再次反撲。另方面，加州的黑人與西裔青年，目前是疫苗施打率最低的族群，再加上有相當一部分警察與消防急救人員，仍然堅決拒打疫苗。為了防止這些因素成為疫情破口，加州各級政府必須拿出更有效的方法。

人禍可以預防，但加州近20年來乾旱加劇，已是長期趨勢，尤其今年底旱情相關嚴峻，是第三個危機。北加州塞拉山降雪大減，且四處爆發巨型山林大火，使各大水庫快要見底。供應南加州三分之一水源的科羅拉多河流域旱情也加劇，密德湖水位已創下歷史新低。加州州長紐森設下全州節水15%目標，但南加州只達到0.8%。缺水首先衝擊農業生產與服務業，進而影響物價與就業，而民生用水供應減少，則影響全民生活品質。

物流塞車與物價上漲、疫情管控、旱災加劇等三大危機，都是環環相扣、交互影響。唯有預判危機，及早因應，才可能把傷害減到最低程度。

加州 疫情 疫苗

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