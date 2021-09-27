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鳳凰城舉辦姐妹市活動 成都是焦點 擺起夜市與市民同樂

記者李雪／鳳凰城報導
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）

亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）歷來受到來自兩岸的華商青睞，25日舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」；在市中心擺起成都市贈送的大熊貓雕塑，並模擬中國夜市和市民同樂，希望兩市的友好交往能一直維繫。

影音來源：記者李雪

鳳凰城與全球許多城市都是姐妹城市，每年鳳凰城都會舉辦「國際市長日」（The Mayor's International）慶祝姐妹城市的主題活動，今年的主題是成都市。活動由「鳳凰城姐妹市組織」（Phoenix Sister City Organization）舉辦，邀請華洋市民約150人左右。

鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）

活動以中國成都為主題，賓客每人發放一個印有熊貓的口罩。現場模擬中國夜市，設置許多中餐美食小攤點，還有筷子挑戰、貼牛尾、寫書法、釣金魚等夜市小遊戲，並不時上演具有中國乃至四川特色的表演。當地川渝同鄉會會長陳志鋼，還親自表演川劇變臉，此外還有傳統武術舞蹈、舞獅等。

鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）

成都市市長王鳳朝特別發來視頻，解釋因疫情不能來一同慶賀。鳳凰城和成都雖遠隔萬里，但都具有包容熱情的特質，尤其鳳凰城的市徽「鳳凰鳥」和成都的城市標誌「太陽神鳥」有異曲同工之妙。鳳凰城是成都在美國的第一個友好城市，34年來結成深厚友誼，在經貿、文化等領域獲得豐碩的合作成果。在得知今年的國際市長日是成都主題後，他相信活動能讓更多人了解成都這座城市。

鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）

鳳凰城市長Kate Gallego出席活動，她回憶兩市友誼表示，2008年汶川大地震時，鳳凰城也曾捐款20萬美元，並派出代表幫成都市重建一家幼兒園。雙方還有許多文化交流活動，例如本周活動就重點展示幾位來自成都的華裔藝術家的作品。

鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）
鳳凰城舉辦中國成都市的主題活動慶祝「姐妹城市」。（記者李雪／攝影）

她說，鳳凰城與中國的關係源遠流長，自鳳凰城建市以來最早的一批商業主，就是來自中國的移民。而到如今她從市府看出去的城市天際線中，不少大樓都是來自中國的投資者，包括EB-5投資移民項目。中國投資者是該市主要的房地產市場支持力量之一。

據主辦方介紹，其實鳳凰城和成都市自1987年以來就建立起友好姐妹城市關係，在疫情期間，成都市也曾給鳳凰城捐獻過口罩等醫療物資，兩座城市一直維持著良好的溝通往來。

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