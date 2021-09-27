爾灣中華文化中心 培養未來主播

未來主播英語營指導老師張瀚（後排左一）及媒體實驗室主任孫立華（後排右一）以創新課程培養媒體新血。（本報記者╱攝影）

南海岸中華文化中心的媒體實驗室（Media Lab），本學期推出第一個以中、小學生為對象的未來主播英語營，並邀請南加州 資深媒體人張翰、呂嘉一、潘琪兒擔任指導老師，希望在十周課程後，小主播們都能獨當一面，報導社區中值得發掘的故事。

媒體實驗室主任孫立華表示，在美國 不論是主流或網路新媒體，仍是白人天下，南海岸中華文化中心創立媒體實驗室的初衷之一，就是希望從小培養能在鏡頭前侃侃而談的下一代，在重要關頭成為亞裔 喉舌，反映出亞裔的心聲，因此未來主播營將以英語為主。

孫立華說，曾安排小朋友進棚錄製短片，結果發現原本能言善道的學生，初進攝影棚常常不知所措，為一小段內容一再重錄，媒體實驗室本著創新的精神，發展出未來主播英語課程，分十周介紹採訪、撰稿、錄影、剪輯等專業媒體流程，及如何在鏡頭前表現出落落大方的儀態，如何口齒清晰的傳達主題，學生們在上完課後，有機會採訪爾灣市長，錄製英語新聞報導。

曾擔任洛杉磯18台晚間新聞主播及新聞總監的張翰說，這是他首次面對中小學生教課，90分鐘課程以遊戲及問答貫穿，上台報告時具有小主播架勢，表達活潑自然，只要注意掌握時間，如何拿麥克風面對鏡頭與受訪人等小技巧，就能表現出受過專業訓練層次。