我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

南加文化校友會 黃敏境同憶山仔后

【洛杉磯訊】
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，頒發感謝狀給南加州中國文化大學校友會缷任會長秦力勝（左）。（車慶餘提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，頒發感謝狀給南加州中國文化大學校友會缷任會長秦力勝（左）。（車慶餘提供）

加州中國文化大學校友會，因疫情延後一年多的年會，於9月25日中午，在克萊蒙市（Claremont）的希爾頓雙樹酒店（Double Tree By Hilton）舉行。

也是文大校友黃敏境致詞時，與在場校友以大家熟知的共同語言分享在校點滴；看電影的地點、出小吃麵點的地點、與女朋友約會點、板門店聚餐、華風堂女宿舍等待女友、大義堂室內籃球場與體育系互相較量球技、山仔后登山健行、紗帽山看彩霞餘暉、遠眺淡水河觀音山等。

今年年會也是為文大建校60年(2022)暖身，讓海外校友同慶。南加州文大校友會除舉辦年會之外，還編寫年刊，並以建校60周年為主題。

洛杉磯縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）華人社區代表吳忠國，致贈文大感謝狀。洛杉磯文教服務中心廖儷雲副主任，經文處鄭如惠副組長亦出席年會。年會亦舉辦前後任會長交接，由南加州文大校友會第一屆會長陳十美監交。年會出席校友踴躍，總計校友、南加州重要社團領袖共120餘人。

當天出席校友會的有僑務委員趙韻梅、前任僑務委員呂世豪、僑務諮詢委員謝傳佐、僑務顧問陳貴東等。大專聯合校友會會長郭文斌也與會致贈禮物。另外，美西華人學會李世平理事長、徐和生會長、成大基金會程東海董事長，以及南加州各界社團、企業、文教、媒體界人士均出席盛會。

舉辦活動的旅館也是由文大校友吳章鎔經營，餐點與服務讓大家賓至如歸。

南加州中國文化大學校友會，因疫情延後一年多的年會，終於在9月25日舉行。（車慶餘...
南加州中國文化大學校友會，因疫情延後一年多的年會，終於在9月25日舉行。（車慶餘提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，頒發賀狀給新任會長車慶餘（左）。（車慶餘提...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，頒發賀狀給新任會長車慶餘（左）。（車慶餘提供）

加州 南加 洛杉磯

上一則

2030年亞洲食品支出將達到8萬億美元以上

下一則

河濱縣將強化管制夜間噪音非法煙火

延伸閱讀

雙十國慶盃高球賽 170南加僑胞切磋

雙十國慶盃高球賽 170南加僑胞切磋
國慶盃高爾夫球賽開賽 吸引170名南加僑胞參賽

國慶盃高爾夫球賽開賽 吸引170名南加僑胞參賽
南加萬紫千紅慶雙十400人同歡 小百合現身高歌掀高潮

南加萬紫千紅慶雙十400人同歡 小百合現身高歌掀高潮

南加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」擠進400多名觀眾

南加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」擠進400多名觀眾
經文處為南加旅館公會打氣

經文處為南加旅館公會打氣
經文處讚華埠中心 具使命感奉獻專長

經文處讚華埠中心 具使命感奉獻專長

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
好市多三款月餅，從左至右分別是：巧克力月餅、雙黃純蓮蓉月餅、雙黃純蓮蓉月餅。（本報視頻截圖）

好市多月餅好吃？ 現場開箱品嘗

2021-09-20 02:19

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理