南加文化校友會 黃敏境同憶山仔后

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，頒發感謝狀給南加州中國文化大學校友會缷任會長秦力勝（左）。（車慶餘提供）

南加州 中國文化大學校友會，因疫情延後一年多的年會，於9月25日中午，在克萊蒙市（Claremont）的希爾頓雙樹酒店（Double Tree By Hilton）舉行。

也是文大校友黃敏境致詞時，與在場校友以大家熟知的共同語言分享在校點滴；看電影的地點、出小吃麵點的地點、與女朋友約會點、板門店聚餐、華風堂女宿舍等待女友、大義堂室內籃球場與體育系互相較量球技、山仔后登山健行、紗帽山看彩霞餘暉、遠眺淡水河觀音山等。

今年年會也是為文大建校60年(2022)暖身，讓海外校友同慶。南加 州文大校友會除舉辦年會之外，還編寫年刊，並以建校60周年為主題。

洛杉磯 縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）華人社區代表吳忠國，致贈文大感謝狀。洛杉磯文教服務中心廖儷雲副主任，經文處鄭如惠副組長亦出席年會。年會亦舉辦前後任會長交接，由南加州文大校友會第一屆會長陳十美監交。年會出席校友踴躍，總計校友、南加州重要社團領袖共120餘人。

當天出席校友會的有僑務委員趙韻梅、前任僑務委員呂世豪、僑務諮詢委員謝傳佐、僑務顧問陳貴東等。大專聯合校友會會長郭文斌也與會致贈禮物。另外，美西華人學會李世平理事長、徐和生會長、成大基金會程東海董事長，以及南加州各界社團、企業、文教、媒體界人士均出席盛會。

舉辦活動的旅館也是由文大校友吳章鎔經營，餐點與服務讓大家賓至如歸。