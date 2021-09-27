我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

柑縣台美商會講座 談財富規畫與傳承

【橙縣報導】
加州柑縣台美商會舉辦線上財務講座。柑縣台美商會名譽會長張欣珠(上排由左至右) 、活動召集人劉長慧、主講人周恩明律師，橙僑中心主任蔣翼鵬（下排）感謝主辦單位。（橙僑提供）
加州柑縣台美商會舉辦線上財務講座。柑縣台美商會名譽會長張欣珠(上排由左至右) 、活動召集人劉長慧、主講人周恩明律師，橙僑中心主任蔣翼鵬（下排）感謝主辦單位。（橙僑提供）

柑縣台美商會9月25日舉辦一場專業性線上財務講座，邀請周恩明、劉昇兩位華裔專業律師，以「跨國台裔美國人的財富規畫注意事項」為主題，以法律及稅務的專業，來協助僑胞做好資產保護及策略性的財富規畫。

周恩明簡介傳統遺產規畫流程，包括外國贈與人信託計畫(Foreign Grantor Trust)、海外現金流入規劃、信託所有權的結構及遺產規畫等，他提醒大家要瞭解遺產繼承法，才能知道如何保護資產傳給下一代。另外不要撤銷信託，以及利用合法的節稅等。劉昇亦分享現在的稅制及未來的趨勢，提及如果可預見未來的趨勢，就要先作調整，所以大家應把握時機，做好財務及稅務規畫。

兩位主講人提醒大家資產保護的重要性，好的信託設計可以照顧家人及後代，切勿因法律複雜而不為，應瞭解法律並諮詢專業人士，做好資產管理。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬，肯定主辦單位服務僑胞的熱忱，並宣導僑務委員會推動的僑台商服務新模式，包括「海外信用保證基金，紓困方案4.0貸款優惠」以及各種多元線上課程，希望能有效幫助僑台商在疫後經營策略及振興轉型。

當天參加線上講座活動的僑胞約有80位，柑縣台美商會會長楊博盛、名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧等，與會員及僑胞一同汲取法稅新知。

紓困 美國 貸款

上一則

南加華人寫作協會 10月1日吳鈞堯講文學的十種飛翔

下一則

加州海上走私向北擴展 7月12起偷渡

延伸閱讀

疫情下 華人加快辦理生前信託和遺囑

疫情下 華人加快辦理生前信託和遺囑
信託種類多 新移民慎選

信託種類多 新移民慎選

金山灣區各界華人 華埠升旗慶十一

金山灣區各界華人 華埠升旗慶十一
香港地建會闢謠：中央未施壓

香港地建會闢謠：中央未施壓
外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移

外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移
屋崙華埠社區大使出動 清洗街道、處理垃圾

屋崙華埠社區大使出動 清洗街道、處理垃圾

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
好市多三款月餅，從左至右分別是：巧克力月餅、雙黃純蓮蓉月餅、雙黃純蓮蓉月餅。（本報視頻截圖）

好市多月餅好吃？ 現場開箱品嘗

2021-09-20 02:19

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理