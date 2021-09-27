柑縣台美商會講座 談財富規畫與傳承

加州柑縣台美商會舉辦線上財務講座。柑縣台美商會名譽會長張欣珠(上排由左至右) 、活動召集人劉長慧、主講人周恩明律師，橙僑中心主任蔣翼鵬（下排）感謝主辦單位。（橙僑提供）

柑縣台美商會9月25日舉辦一場專業性線上財務講座，邀請周恩明、劉昇兩位華裔專業律師，以「跨國台裔美國 人的財富規畫注意事項」為主題，以法律及稅務的專業，來協助僑胞做好資產保護及策略性的財富規畫。

周恩明簡介傳統遺產規畫流程，包括外國贈與人信託計畫(Foreign Grantor Trust)、海外現金流入規劃、信託所有權的結構及遺產規畫等，他提醒大家要瞭解遺產繼承法，才能知道如何保護資產傳給下一代。另外不要撤銷信託，以及利用合法的節稅等。劉昇亦分享現在的稅制及未來的趨勢，提及如果可預見未來的趨勢，就要先作調整，所以大家應把握時機，做好財務及稅務規畫。

兩位主講人提醒大家資產保護的重要性，好的信託設計可以照顧家人及後代，切勿因法律複雜而不為，應瞭解法律並諮詢專業人士，做好資產管理。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬，肯定主辦單位服務僑胞的熱忱，並宣導僑務委員會推動的僑台商服務新模式，包括「海外信用保證基金，紓困 方案4.0貸款 優惠」以及各種多元線上課程，希望能有效幫助僑台商在疫後經營策略及振興轉型。

當天參加線上講座活動的僑胞約有80位，柑縣台美商會會長楊博盛、名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧等，與會員及僑胞一同汲取法稅新知。