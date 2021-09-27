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加州海上走私向北擴展 7月12起偷渡

記者啟鉻／綜合報導
在聖塔芭芭拉縣發現一艘走私船。（檔案圖）
在聖塔芭芭拉縣發現一艘走私船。（檔案圖）

從海上走私人口、毒品進入美國，是有組織犯罪團伙傳統的做法。據聯邦國土安全部最新消息，2021年夏季，發生在加州西南部海上走私活動較比之前更頻繁，主要集中在橙縣、洛杉磯縣及范杜拉縣（Ventura County）。為躲避西南海岸邊境執法，犯罪團伙將走私範圍向北部海岸擴展，帶給執法單位更多挑戰。

僅在7月間，國土安全部地區協調聯合執法單位（ReCoM）與當地執法警力配合，在三個縣處理12起偷渡案件。所謂ReCoM有多個執法單位參與，包括聯邦海關和邊境保護局（CBP）的空中與海上行動執法（AMO）、美國海岸警衛隊（USCG）、國土安全調查局（HSI）、美國邊境巡邏執法（USBP）、CBP的地區運作辦公室（OFO）等組成。

聯邦邊境執法人員看守偷渡者。（檔案圖）
聯邦邊境執法人員看守偷渡者。（檔案圖）

ReCoM每天不停執行任務，識別、攔截及搗毀走私團伙在橙縣、洛縣及范杜拉縣的海上走私活動及犯罪組織。這些走私活動通常採用小型遊艇或改裝的墨西哥漁船，稱為潘嘉斯（pangas），將偷渡者及毒品運送到南加這些縣。走私活動較多分布在派洛斯福德斯（Palos Verdes）、長堤（Long Beach）、聖彼渚（San Pedro）、馬里布（Malibu）、新港灘（Newport Beach）等海岸線一帶，而卡特琳娜島（Santa Catalina Island）則是首次發現有走私船登陸，有90名偷渡者被捕。雖然其中多數是不同國籍成年男子，但也有女性及未成年人混雜在其中。

洛杉磯HSI特別探員普瑞斯（David A. Prince）指出，參與海上走私的跨國犯罪組織持續威脅邊境安全、公共安全和國家安全。辨別、瞄準和減少影響洛杉磯、長堤港等南加州和中加州海岸線一帶的安全漏洞，以及與之相關的水路和陸路交通基礎設施不安全隱患。

聖地牙哥海軍陸戰隊、AMO空中行動副指揮官塔克（Brandon Tucker）表示，走私團伙繼續讓偷渡客面臨海上走私的極度危險，包括船隻傾覆、體溫過低和溺水，令人感到走私團伙的無情和不擇手段。

據稱，雖然通過突破海岸線走私活動並非新的犯罪形式，甚至說在加州西南邊境一帶是傳統犯罪活動，但由於強化當地執法行動，導致犯罪組織將走私活動擴展至更靠北部一帶。延長至加州海岸線的走私人口及毒品具危險性，但犯罪集團並不在乎公共安全，只是將所偷渡的人及毒品看作簡單貨物，也就對他們來說，是在運「貨」到達一個目的地。

在Rancho Palos Verdes發現一艘走私船。（檔案圖）
在Rancho Palos Verdes發現一艘走私船。（檔案圖）

馬里布發現的一艘偷渡船。（檔案圖）
馬里布發現的一艘偷渡船。（檔案圖）

2021年5月2日在聖地牙哥洛瑪岬（Point Loma）發生的一起走私案件，被媒體披露，當時一艘走私船將33人偷渡到美國發生沉沒，導致三人死亡，多人入院治療。7月8日，在聖地牙哥縣恩西尼斯塔市（Encinitas）發生偷渡船傾覆，兩名偷渡者體溫過低入院。先前在5月20日，一名偷渡者在登上偷渡船後，遇到風浪溺水死亡。同樣在4月17日，在卡爾斯巴德市（Carlsbad）海岸偏僻處，一艘廢棄偷渡船上發現一名偷渡客遺體。

保證社區安全是ReCoM的首要任務，並在一周每天24小時保持高度警惕。若民眾發現橙縣、洛杉磯縣及范杜拉縣發生可疑海上活動，可致電洛杉磯/長堤海岸警衛隊指揮中心310-521-3801，或致電562-283-7820，要求轉接到海事協調中心（MCC）提供線索。

偷渡客 加州 邊境

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