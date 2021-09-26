爾灣台灣華語文中心開課 吸引各族裔學習

橙僑中心主任蔣翼鵬參觀台灣華語文學習中心在橙縣首度開課。（本報記者/攝影）

僑委會在爾灣 中文學校成立的台灣 華語文學習中心，首期成人基礎中文班25日正式開課，20位成人學生分成上、下午兩班，採用「來！學華語」第一冊及「300句說華語」的教材，並讓學生們用布袋戲偶合作演出嫦娥奔月的故事，將華語融入文化學習。

爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，成人基礎中文班首期開課吸引各族裔學生，隨著爾灣市華裔 居民人數快速增長，不少市府及學區員工報名參加，希望學習實用華語，以加強對華裔居民的服務。台灣華語文學習中心的基礎中文班在周六上午及下午各開一班，將來視需要再開中級班及商業中文班。課程設計上將會配合僑委會的比賽及檢定，有一套完整的華語文學習進程。

上午班的老師黃蘊綠說，成人基礎中文班第一節課主題是打招呼，根據學生名字的英語發音翻譯成中文，並練習自我介紹。學生還透過打數字功夫，學會用華語從一數到十。由於中秋節剛過，特別加入嫦娥奔月的故事，並與學生們分享月餅，讓他們體驗中秋節的傳統習俗。

橙僑中心主任蔣翼鵬25日上午也到爾灣中文學校參觀基礎中文班，鼓勵學生們利用僑委會的線上資源加強學習華語與中華文化。