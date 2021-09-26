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Cal Poly Pomona南瓜節 3萬南瓜供挑選 需提前線上購票

記者啟鉻／波莫那報導
波莫那州立工藝大學新聞發布會宣布南瓜節即將啟動。（記者啟鉻／攝影）
波莫那州立工藝大學新聞發布會宣布南瓜節即將啟動。（記者啟鉻／攝影）

由波莫那州立工藝大學(Cal Poly Pomona)策劃的第28屆南瓜節將於10月2日至31日舉辦，屆時堆出3萬多個南瓜提供參與者挑選，不僅規模盛大，還有小朋友最愛的遊戲，包括摘南瓜、寵物樂園、玉米迷宮、迷你火車等，成為南加州最受矚目的萬聖節活動，歡迎參與者提前上網購票。

（影音來源：本報記者）

節日中有小朋友與小動物互動環節。（記者啟鉻／攝影）
節日中有小朋友與小動物互動環節。（記者啟鉻／攝影）

向日葵迷宮正在準備中。（記者啟鉻／攝影）
向日葵迷宮正在準備中。（記者啟鉻／攝影）

主辦單位25日召開新聞會指出，今年的南瓜節活動非常豐富，有專屬小朋友的摘南瓜，玉米迷宮，小動物農場區，其他參與者可乘坐農用鐵牛車到實習農場，欣賞成熟待收成的葡萄園及體驗各項農務樂趣。也有全新小火車穿行節日現場體驗。除了玉米迷宮，也有向日葵迷宮，參與者可邊走迷宮，邊拍下與盛開花朵合影；還可到學生實習的農場生鮮超市（Farm Store）選購不同蔬果、手工藝品及食品等。南瓜節期間，現場還有美食街、現場音樂會等。

活動負責人Craig Walters親手摘下一個南瓜。（記者啟鉻／攝影）
活動負責人Craig Walters親手摘下一個南瓜。（記者啟鉻／攝影）

因為疫情影響，往年舉辦的室內昆蟲展取消，為了大眾健康安全，主辦者今年南瓜節會限制入場人數，所以提醒參與者提前線上購票，入場時還要隨身戴口罩，部分項目需要戴口罩才能入場，並且取消現場購票。主辦者根據洛縣公共衛生局要求及大學校園的防疫法規，調整和強化了防疫措施。暸解南瓜節詳情及購票，可上官網http://pumpkinfestival.cpp.edu

Cal Poly Pomona第28屆南瓜節於10月2日（周六）上午10時開幕，每周六與周日開放時間是上午10時至晚8時，每周三至周五開放時間是午後3時至晚8時，活動地址：4102 S. University Drive, Pomona

節日現場正在準備中。（記者啟鉻／攝影）
節日現場正在準備中。（記者啟鉻／攝影）

南瓜節廣告板引人矚目。（記者啟鉻／攝影）
南瓜節廣告板引人矚目。（記者啟鉻／攝影）

周末成年票價每人八元，三歲至12歲孩童及隨身攜帶Cal Poly Pomona證件的票價為六元。周五成人票價每人五元，三歲至12歲孩童以及攜帶Cal Poly Pomona證件的票價四元。周三和周四免費入場，但須在網上登記獲得免費票。購買腕帶（Wristbands）門票者，可無限制享受大部分娛樂活動，腕帶門票周末價格14元，周五八元。

參加媒體發布會的包括華人導覽義工蔡文生、華文媒體聯絡人周清耀、Cal Poly Pomona農學院媒體專員Dan Lee等。

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