橙僑中心&南海岸中心 舊衣回收做環保
由橙縣華僑文教服務中心與南海岸中華文化中心組成的社區文化服務團隊，25日在爾灣中文學校設立舊衣、二手物品回收站，秉持著資源回收再利用的理念，將回收的舊衣、物品整理後，轉捐贈給社區中貧窮家庭、弱勢族群，以落實環保及達到愛心服務的目的。
海外民俗文化種子教師許惠紅表示，舊衣、鞋子、 飾品、文具及玩具在回收後，交由志工整理，可用的二手衣物直接送給本地有需要的家庭，有破損或污漬的二手衣物稍加改造，變成便利的日常實用物品。許惠紅現場示範將運動上衣改造成購物袋的步驟，只要使用剪刀稍加修剪，五分鐘內即可將運動上衣改造成購物袋，利用的巧思讓生活資源發揮最大的功效。
橙僑中心主任蔣翼鵬於當天前往爾灣中文學校的二手衣回收站，為所有社區文化服務團隊的志工打氣加油。他表示，橙僑中心在2021年期間推動「海外民俗文化種子教師在地研習暨文化服務」活動，一共舉辦了包括「環保化、傳統化、在地化、本土化」四場研習，以及「慶祝母親節、舊衣二手物品回收」兩場文化服務，這些活動已獲得僑界及社區廣泛好評，要特別感謝許惠紅、曹笑蓮、儲錦棋、盧業佩四位種子教師的授課，以及葉正中、蔡尚勳、曾翠蓉、蔡沛宸、蔡宗佑、顧正文、周嘉湄、夏維康等文化志工的協助參與。明年橙僑中心將會推出內容不同的活動，歡迎僑校的老師及有興趣的僑胞報名參加。
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