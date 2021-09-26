洛縣警長與東區市民座談治安 華人籲增加華裔警員

洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）本周前往核桃市老人中心，與聖蓋博谷東區多個城市華洋居民座談公共治安。（方孝偉提供）

洛杉磯縣警察 局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）本周專程前往核桃 市老人中心，與聖蓋博谷東區多個城市華洋居民座談公共治安，包括核桃、鑽石吧、羅蘭岡、哈岡、奇諾等地的居民前往參與旁聽與討論，為建設更好的社區治安出謀劃策。

核桃市長秦振國、副市長伍立倫、核桃華人 協會和哈岡華人協會的代表均參加座談，表達對地方公共治安、尤其是財產犯罪和遊民問題等挑戰的關注。

維拉紐瓦表示，無家可歸議題目前已是每個城市都面臨的問題，目前洛杉磯縣警察局專門成立了遊民小組和精神及心理治療小組，希望能夠幫助地方緩解遊民日益泛濫的問題，其中遊民小組由將近40名警員組成，幫助地方城市處理和安置遊民。不過維拉紐瓦表示，目前洛縣警局經費嚴重不足，現有400個警察職缺，無經費招聘。

維拉紐瓦表示，洛杉磯縣本來平均每1000個居民配備2.5名警察，但目前1000個居民只有0.9名警察，警力嚴重不足。更令人擔憂的是，警方執法很多時候並沒有得到洛縣地檢署的支持，很多罪犯抓到又放，地檢署不配合和對犯罪寬鬆的態度，令警員非常反感。 洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）本周專程前往核桃市老人中心，與聖蓋博谷東區多個城市華洋居民座談公共治安。（方孝偉提供）

聖蓋博東區在疫情期間財產犯罪率有所下降，但謀殺案卻增加，維拉紐瓦警長也提醒亞裔關注仇恨犯罪，所以希望大家多加溝通，鼓勵報案。

伍立倫兩年前曾向洛杉磯縣警察局反映，希望增加華語警員，滿足當地華人不斷增加的需要。此次座談再次有華人居民提出類似問題，希望警局總部認真考慮填補東區警局缺少國語和廣東話警員的空白。維拉紐瓦承諾將會考慮落實，同時也鼓勵華人青年擇業時考慮加入警察這一行。

部分居民在本次座談會上也希望警方解決東區的非法煙花問題。東區很多城市都不准燃放煙花，但有些城市為了增加地方稅收允許銷售。維拉紐瓦表示，洛縣警方一直有嚴格執法，但施行起來有一定困難，主要是因爲非法燃放煙花很難鎖定地點，所以還希望民眾及時舉報非法行為。

伍立倫表示，目前核桃／鑽石吧的巡邏警員已每人配置一台攝像機，對執法很有幫助。哈岡華人協會會長方孝偉表示，公共治安和遊民問題是東區民眾和商家普遍關注的問題，樂見地方城市和警方一起携手，改善民眾生活和商家經營環境。