遺產規畫 可保護資產安養親人 宜定期調整

紐約人壽財務與信托和遺產規畫專家宋揚。（記者楊青╱攝影）

世界日報「牛年理財系列」第七場線上講座25日登場，由紐約 人壽財務與信託和遺產規畫專家宋揚（Helen Song）和Joel劉講解壽險信託及遺產規畫，吸引大批華人民眾上網聆聽。

每年9月是美國 的人壽保險 宣傳月，幫助民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性。兩位專家表示，很多人以爲信託和遺產規畫是有錢家庭才考慮的事情，但實際上每個家庭都需要，提早規畫好自己一生辛苦積累的哪些資產、什麽時候、以什麽樣的方式傳給誰，不僅可以很好保護自己的遺產，而且保護到自己的子孫後代。

宋揚表示，統計數字顯示，如果工薪族的人意外死亡，42%的家庭會在半年中面臨嚴重的經濟問題，25%的家庭一個月内會遭到嚴重的經濟損失，所以提高對人壽保險和遺產規畫的認識，為保護自己的親人有所擔當，非常重要。

紐約人壽高端財務規畫部門副總裁Joel劉表示，幾種情況特別需要遺產計畫，包括你的配偶對財務問題不滿意，有未成年子女，或有重組家庭，或净值資產超過聯邦遺產稅額（2021年為1170萬元），或在多州擁有財產，或擁有一家企業，或希望保護自己的財物隱私，或有特別需要關心和照顧的親人。他表示，遺產計畫明確當事人的願望，並有助於幫助避免家庭糾紛，適當的遺產規畫可以保護資產並供養親人。如果沒有遺產計畫，如果突發死亡或喪失行為能力等意外，將使得自己的財產失控。

統計數字顯示，超過一半的美國人沒有生前遺囑。所以當死亡意外發生時，他們的遺產通常會根據州無遺囑法來分配，或由法院任命管理員分配，或直接分配，對未成年人的分配並非一定根據其具體需要，而且可能產生額外的遺囑認證費用。如果有遺囑，則可以避免諸多不利，按照遺囑人的願望控制資產分配。

Joel劉表示，目前在美國傳承財富有多項無法避免的消耗，包括遺產稅（Estate Tax）、贈與稅（Gift Tax）、跨世代轉移稅（Generation Skipping Transfer Tax）。此外一些州還有單獨的遺產稅或和繼承稅，某些遺產資產的所得稅，行政和遺囑認證費用等等，會消耗大量的家族遺產。

他表示，民眾可以通過信託和遺產規畫來減少問題，比如提前做好持久授權書（Durable Power of Attorney）、醫療保健授權書（Healthcare Power of Attorney）、生前遺囑／預先指令（Living Will/Advanced Directives）、買賣協議（Buy-sellAgreements）等。他特別建議，遺囑每五年或在情況、家庭、資產或遺產/稅法發生任何變化後，對遺囑和遺產規畫進行定期審查調整。