美國新聞與世界報導排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

UCLA校園南加州學生最愛。（記者丁曙／攝影）

《美國 新聞與世界報導》2022年最佳大學排行榜（2022 Best Colleges rankings）近日公布，加州大學 有六個校區躋身美國公立大學前十名。此外，該雜誌還將加州大學的八個校區列入令人羨慕的全國前100所公私立大學（Top 100 public and private universities）名單。

影音來源：記者丁曙

據該雜誌報導，在今年的大學榜單中，加州大學洛杉磯校區（UCLA）和柏克萊 校區（UC Berkeley）蟬聯美國公立大學第一和第二的地位，聖塔芭芭拉校區（UC Santa Barbara）上升一位排名第五。其他三個校區也進入前十名：聖地牙哥校區（UC San Diego）排名第八、爾灣校區（UCI）上升到第九，以及戴維斯校區（UC Davis）排名第十位。 前進，UCLA熊。（記者丁曙／攝影）

在美國前100名公私立大學排行榜中，加州大學同樣表現強勁。該系統最新的默賽德校園（UC Merced）排名第93，且連續第二年上榜。洛杉磯校區第20名、柏克萊校區第22名、聖塔芭芭拉校區第28名、聖地牙哥校區第34名、爾灣校區第36名、戴維斯校區第38名，以及河濱校區（UC Riverside）第83位，均進入美國前100名大學。 UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

「美國新聞」全面評估了各校的本科專業，加上碩士和博士課程，來確定哪些大學能夠晉級。而且，入選的大學還在進行開創性的研究。