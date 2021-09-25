羅斯密惠提爾峽谷叢林大火 焚毀20英畝土地

羅斯密（Rosemead）惠提爾峽谷（Whittier Narrows）24日下午發生叢林大火。（洛縣消防局視頻截圖）

羅斯密（Rosemead）惠提爾峽谷（Whittier Narrows）24日下午發生叢林大火。洛縣 消防局表示，火災發生在下午1時45分左右，這場被稱為羅斯密大火（Rosemead Fire）的火災最初覆蓋了Rosemead大道和 Gallatin路拐角處附近的惠提爾峽谷約3英畝的地方。

（影音來源：記者張宏）

截至下午4時15分，火焰已燒焦20英畝土地。火勢正以中到重度的灌木叢向東北方向蔓延。根據消防局的視頻顯示，機組人員正在空中和地面撲滅大火。

截至下午4時40分，以下道路封閉：Durfee道和Beverly大道之間的Rosemead大道，San Gabriel大道和Avenida De La Merced之間的 Lincoln道，及Santa Anita大道和 Lincoln道之間的San Gabriel大道。

這場羅斯密大火正在冒出大量煙霧，而此時的南加 因為加州 北部和中部地區野火產生的煙霧，連續兩天都是天空暗黃。

根據國家氣象局數據，24日起火區域的溫度達到華氏78度和華氏80度，西南風的風速為每小時6-12英里，相對濕度為45-50%。從本周早些時候，氣象局警告該地區的嚴重火災天氣，因為當時氣溫較高，相對濕度較低。