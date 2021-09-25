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李國豪、關家倩入選2021亞裔名人堂

記者張宏／洛杉磯報導
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前公布2021年名人堂入選名單。（名人堂提供）
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前公布2021年名人堂入選名單。（名人堂提供）

以發出亞裔聲音，樹立亞裔的世界形象為宗旨的亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前公布2021年名人堂入選名單，十名入選者涵蓋政治、娛樂、法律、民權、醫療等各個領域，分別來自美國、南韓、印度、香港和牙買加等地，如華人熟悉的關家倩、李國豪等人，他們在傳承、慈善和促進公平方面都有傑出表現。

亞裔名人堂成立於2004年，致力於提升亞裔在美國和世界的影響力，是停止亞洲仇恨的主要聲音之一，名人堂全年活動致力於創傷康復、數字媒體公平和提升亞裔在世界各個國家和地區貢獻的國際敘事。往屆入選者如李小龍、克麗斯汀．山口（Kristi Yamaguchi）、宗毓華（Connie Chung）等都是世界亞裔的傑出代表。

2021屆入選者（按姓氏字母順序排列）分別是第一位在電子舞曲領域獲得全球認可的亞洲DJ製作人史蒂夫．青木、加州第一位菲律賓裔美國女性首席大法官Tani Cantil-Sakauye、作為貝斯手第一位獲得牙買加榮譽勳章的中國人Phil Chen、日裔夏威夷女演員Ren Hanami、韓裔美國演員鄭肯（Ken Jeong）、第一位獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎提名的南韓歌唱家曹秀美（Sumi Jo）、第一位登上LIFE雜誌的亞裔明星關家倩（Nancy Kwan）、亞洲名人堂入選者李小龍的兒子李國豪（Brandon Lee）、第一位亞洲女性擔任主要神經外科項目主席的廖敏妃（Linda Liau）。作為百事前董事長和首席執行官印度裔盧英德（Indra Nooyi）。

亞洲名人堂入會儀式將於11月13日在線上舉行，名人堂鼓手Danny Seraphine屆時將出席儀式，KTLA主持人Frank Buckley擔任主持，Ben Bridge將於11月8日在西雅圖舉辦盧英德入選相關活動。St. John創始人Marie Gray和她的女兒Kelly Gray將於11月10日在新港灘舉行慶祝活動。

亞裔 美國 印度

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