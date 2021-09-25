羅蘭岡福星日間保健中心重啟 長者相聚興奮

年長者們在老師帶領下做彈力伸展操。（記者楊青／攝影）

因疫情 被迫關門大半年的羅蘭岡福星日間保健中心（Lucky Stars ADHC）23日首日敞開大門，重啓各項活動，百餘位年長者走出家門，歡聚一堂，像過年一樣歡天喜地。

百餘位銀髮族23日一大早陸續來到日間保健中心，經過護士檢查體溫、血壓後，分散參加各種保健和活動小組，有的跟老師做彈力伸展操，有的自己上運動機拉筋，或踩自行車鍛鍊，有的參加音樂、賓果、麻將和卡拉OK樂齡活動等；不少年長者人手一份「世界日報 」，不放過報上的每一條新聞和消息；還有年長者坐在一起聊天，閒話家常，交換園藝和生活感受。長期居家避疫之後走出家門，長輩們的喜悅和興奮都寫在臉上。

閲讀世界日報瞭解世界大事是中心不少年長會員的日常。（記者楊青／攝影）

今年年初新張的福星日間保健中心，因南加州疫情持續，遵守政府和衛生局規定，正式開門時間一延再延。中心董事長李清瑜表示，一場新冠疫情，讓她在短短一年多内先後失去年邁雙親，她現在最大的心願，就是盡己所能照顧更多的華人 年長者，就像照顧自己的父母一樣。

福星日間保健中心經理朱映潔表示，福星最大的特點是全面考慮到華人長輩的需要，比如很多華人長輩平常都是獨自居住，渴望在身體良好下保持與社區聯繫，所以中心特別選在羅蘭岡有數十家商家的購物中心，旁邊就有華人連鎖超市168，和日資連鎖超市Daiso，日間中心的員工每天都會特別安排出一定時間，帶長輩們在購物中心走走看看；此外中心還特別設置洗浴間，讓長輩們可以在回家之前就完成清潔和洗浴；專業的營養師每天會爲長輩們烹調營養均衡的美味餐點。短短半年中，中心的長輩會員從30多人迅速增加到近150人。

因疫情被迫關門將近半年的羅蘭岡福星日間保健中心（Lucky Stars ADHC）23日首日敞開大門，各界代表前往祝賀。右三為日間保健中心董事長李清瑜，中為資深會計師顧衍時。（記者楊青／攝影）

事實上，即便從今年年初開業到7月初都無法開門，但該日間中心數月來一直通過雲端為年長會員們提供全方位照顧，每天為會員們送去世界日報和早午餐，大大減緩長輩在疫情期間的孤獨和壓力。一位華人婦女給該中心打電話說，她測到母親血壓偏高，決定暫時不送媽媽去日間中心活動。但這位媽媽跟女兒說，你不送我，我就自己走路去。另有一位老伯周末打電話給日間中心，詢問爲什麽不去接他來參加活動，當瞭解到中心周末不開放時，老伯表示遺憾，因為他希望天天都能去中心活動，這樣他的生活會快樂很多。

李清瑜同時感謝世界日報在疫情期間克服各種困難，為讀者奉獻心力。日間保健中心很多老人表示，每天拿到讀到世界日報，感覺一天就有了寄託，過得充實，目前該中心每天至少將55份世界日報送到長輩們的手中。