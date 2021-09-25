勁球5億獎金 南加華人掀購買潮

獎金金額累計到5億2300萬的勁球（Power Ball）。（記者張宏╱攝影）

勁球 （Power Ball）5億大獎開獎在即，華人 區又掀起購買彩券熱潮，公司紛紛組成發財團數百上千元的購買，而不少年輕人更青睞即開即中的刮刮樂，往往一本一本的購買。

頭獎獎金4億3200萬的兆彩（Mega Millions）日前在紐約曼哈頓開出頭獎，而22日無人中頭獎獎金累計到5億2300萬的勁球，將於25日（周六）開獎。

由於獎金金額高，華人區的彩券一族自然都躍躍欲試。蒙特利公園市（Monterey Park）的聯菁書局老闆古小姐表示，勁球25日開獎，一般開獎當天人會更多一些。不過最近兆彩和勁球都先後有大獎刺激買氣，公司行號發財團往往因此一次就買300元到400元，不過這個數字比起疫情 前的800元左右，還是少了一些。疫情後來店裡買彩券的客人主要以老客人居多，大家都是習慣性購買彩券，有大獎就多買一些。

她說，刮刮樂27日將會推出新品，現在刮刮樂的種類和金額越來越豐富，因為即開即中，且中獎機率高，頗受華人歡迎。

東區惠康書局的Mabel表示，最近彩券生意都滿不錯，大概每天能銷售幾千元的彩券。因為店裡今年5月開出過奇幻五福（Fantasy 5）頭獎，所以客人除了大獎也會多買一些奇幻五福。通常有大獎，客人就幾百的買，有的發財團集資700元合買。現在勁球一周開三天，所以開獎當天和前一天來買的人都很多。

她認為疫情對彩券銷售影響不大，買彩券各個年齡層都有，大多數是隨機選號碼。其中不乏年輕人，年輕人更偏愛刮刮樂，通常是一本一本的買，拿回家慢慢刮。還有逢年過節公司流行一疊疊的買回去，不同種類的樂透，作為禮物或公司抽獎。

一名華人老闆表示，22日有客戶給了200元讓大家買兆彩，正好公司員工一人20元，對員工說中獎了大家就能提前退休，結果兆彩大獎被紐約客拿走，沒有橫財運只能努力工作，不過勁球還可繼續捧場。

華人金先生表示，萬物皆漲價，唯有彩券價格沒變，10元能買到的東西越來越少，但還能和以前一樣買五張勁球，大獎在即，多買幾張就多一次機會，何樂不為。