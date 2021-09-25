我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

勁球5億獎金 南加華人掀購買潮

記者張宏╱蒙特利公園市報導
獎金金額累計到5億2300萬的勁球（Power Ball）。（記者張宏╱攝影）
獎金金額累計到5億2300萬的勁球（Power Ball）。（記者張宏╱攝影）

勁球（Power Ball）5億大獎開獎在即，華人區又掀起購買彩券熱潮，公司紛紛組成發財團數百上千元的購買，而不少年輕人更青睞即開即中的刮刮樂，往往一本一本的購買。

頭獎獎金4億3200萬的兆彩（Mega Millions）日前在紐約曼哈頓開出頭獎，而22日無人中頭獎獎金累計到5億2300萬的勁球，將於25日（周六）開獎。

由於獎金金額高，華人區的彩券一族自然都躍躍欲試。蒙特利公園市（Monterey Park）的聯菁書局老闆古小姐表示，勁球25日開獎，一般開獎當天人會更多一些。不過最近兆彩和勁球都先後有大獎刺激買氣，公司行號發財團往往因此一次就買300元到400元，不過這個數字比起疫情前的800元左右，還是少了一些。疫情後來店裡買彩券的客人主要以老客人居多，大家都是習慣性購買彩券，有大獎就多買一些。

她說，刮刮樂27日將會推出新品，現在刮刮樂的種類和金額越來越豐富，因為即開即中，且中獎機率高，頗受華人歡迎。

東區惠康書局的Mabel表示，最近彩券生意都滿不錯，大概每天能銷售幾千元的彩券。因為店裡今年5月開出過奇幻五福（Fantasy 5）頭獎，所以客人除了大獎也會多買一些奇幻五福。通常有大獎，客人就幾百的買，有的發財團集資700元合買。現在勁球一周開三天，所以開獎當天和前一天來買的人都很多。

她認為疫情對彩券銷售影響不大，買彩券各個年齡層都有，大多數是隨機選號碼。其中不乏年輕人，年輕人更偏愛刮刮樂，通常是一本一本的買，拿回家慢慢刮。還有逢年過節公司流行一疊疊的買回去，不同種類的樂透，作為禮物或公司抽獎。

一名華人老闆表示，22日有客戶給了200元讓大家買兆彩，正好公司員工一人20元，對員工說中獎了大家就能提前退休，結果兆彩大獎被紐約客拿走，沒有橫財運只能努力工作，不過勁球還可繼續捧場。

華人金先生表示，萬物皆漲價，唯有彩券價格沒變，10元能買到的東西越來越少，但還能和以前一樣買五張勁球，大獎在即，多買幾張就多一次機會，何樂不為。

獎金金額累計到5億2300萬的勁球（Power Ball）。（記者張宏攝影）
獎金金額累計到5億2300萬的勁球（Power Ball）。（記者張宏攝影）
勁球5億大獎在即，華人區又掀起購買彩券熱潮。（聯菁書局提供）
勁球5億大獎在即，華人區又掀起購買彩券熱潮。（聯菁書局提供）
現在勁球一周開1，3，6三天。（記者張宏／攝影）
現在勁球一周開1，3，6三天。（記者張宏／攝影）

勁球 華人 疫情

上一則

美國新聞與世界報導排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

下一則

紐森保住州長寶座 拉丁裔最相挺

延伸閱讀

快看世界／轉型吸引年輕人？聯合國大會BTS表演似奏效

快看世界／轉型吸引年輕人？聯合國大會BTS表演似奏效
暴紅漫畫「我獨自升級」 苦悶韓青心靈綠洲

暴紅漫畫「我獨自升級」 苦悶韓青心靈綠洲
年輕人都想買！ 專家：後疫情時代 這個保險不可少

年輕人都想買！ 專家：後疫情時代 這個保險不可少
勁球5億大獎開獎在即 南加華人掀購買熱潮

勁球5億大獎開獎在即 南加華人掀購買熱潮
4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店售出

4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店售出
4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店開出

4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店開出

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏