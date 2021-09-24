垃圾中概股漲10倍 老美傻錢多？

被披露財務造假的中概股瑞幸咖啡 ，今年6月被迫從那斯達克退市；落入垃圾股大集合「粉單市場（Pink Sheet）」的瑞幸咖啡，一年時間迅速扭轉投資 人印象；已從之前的過街老鼠，再次變為資本寵兒。難道美國 投資者真的人傻，好了傷疤忘了疼？

瑞幸咖啡近期在粉單市場的風頭，可謂一時無兩。9月21日發布三則公告，宣布「公司在重組計畫與資本市場披露方面，取得多項里程碑式的進展」。股價在當日一度大漲18%，隨後漲幅稍有回落；截至9月22日，每股報16.15元，與2020年6月從那斯達克退市時的每股1.38元相比，成長超十倍。

縱觀瑞幸咖啡在粉單市場的表現，其股價大漲，也不是從近期才開始，其實早在2020年底，就已有端倪。與股價震盪上行相對應的是，瑞幸咖啡的虧損仍然十分巨大。據其近期向美國證券交易委員會(SEC)披露的經審計財報顯示，公司2020年淨虧損達56億人民幣（約8億6600萬美元），同比2019年虧損的31億6100萬元人民幣（約4億8800萬美元），增長約77.25%。

一家曾被披露重大醜聞的中國公司，加上仍處於巨額虧損當中，在2021年全球餐飲行業因疫情都不景氣的年代，股票卻再次受到美國投資人青睞。讓人不禁起疑，究竟是瑞幸咖啡在變好，還是資本市場在變壞。

新冠疫情之下，大量資金灌入資本市場；部分私募經理手中有大筆閒錢，不知投向何方。通貨膨脹持續的當下，錢拿在手裡每一天都是虧損，而投入傳統績優股，又因早有大量資金推高其估值，使投資回報率有限。部分私募機構的經理，面臨KPI壓力，必須把錢投出去、而且要收益好，只好選擇劍走偏鋒。

而在這個市場普遍瘋狂的年代，初創企業靠著產品概念與CEO出色的PPT，都能從投資人手中融到大筆資金；熱門領域估值高到離譜，例如喜茶單店估值1000萬美元、奈雪的茶單店估值超300萬美元，瑞幸咖啡這種單店估值「不到100萬美元」且「門店眾多、利空出盡、用戶基礎良好」的企業，反倒看起來更像「老實人」。

瑞幸咖啡雖然把「中國的咖啡故事」講成「事故」，但畢竟在中國擁有超過5000間店鋪；咖啡這個生意，說到底如果價格差不多、產品差不多，拚的就是獲取的便捷性；再者瑞幸咖啡對消費者而言，並沒有喪失信用，他作為一個消費品牌，真正影響口碑的，只有產品質量與衛生；至於你燒哪個投資者的錢，用戶並不在意。

瑞幸咖啡割了資本韭菜，還獲得用戶喜愛，最後倒逼著資本捏著鼻子繼續說愛。雖然他現在可能真的走在翻身的路上，但終究粉單市場水太深；瑞幸目前只是資本的遊戲，普通投資人還是別靠近。