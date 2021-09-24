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好久不見 鑽石吧長青會200位爺奶疫後歡喜團聚

記者楊青／鑽石吧市報導
鑽石吧長青會為本季度的壽星們慶祝生日。（長青會提供）
鑽石吧長青會為本季度的壽星們慶祝生日。（長青會提供）

因新冠疫情關閉長達18個月的鑽石吧社區中心（Diamond Bar Center）重新開放一周後，鑽石吧長青會23日迎來疫情以來的首次團聚，200多位年長者載歌載舞，詩歌朗誦書畫展，表達對重新恢復幾十年來沿襲下來的日常團聚和十多個興趣班活動的歡迎和歡喜。

台上是舒展的舞步和愉快地放歌，台下是年長會員們疫情期間精心創作的書畫作品，鑽石吧長青會疫情後首次團聚的現場熱鬧滾滾。長青會榮譽理事長施吾庠表示，遵照衛生部門的要求，目前長青會大型聚會還不能提供餐飲，過生日的會員們也不能像往常一樣切蛋糕慶祝，大會也沒有邀請其他嘉賓共襄盛舉，但大家依然非常開心，超過半數的會員慕名回來，還有不少新會員加入，兩個多小時的活動内容滿滿，精彩紛呈。

英文班的同學們首次表演英文詩歌朗誦。（長青會提供）
英文班的同學們首次表演英文詩歌朗誦。（長青會提供）

雖然長達一年半的時間大家居家避疫沒有見面，但長青會的長輩年在此期間並未失去聯絡，長青會理事會的幹事們在疫情開始不久，就組織網上上課，保持大家日常溝通，且讓大家學習不綴。在23日的團聚上，英文班的同學首次表演英文詩歌朗誦，編織班學生穿上自己編織的毛衣和飾品走秀，排舞班同學表演新編舞蹈，活力四射。

因新冠疫情關閉長達18個月之後，鑽石吧長青會23日迎來疫情以來的首次團聚，200...
因新冠疫情關閉長達18個月之後，鑽石吧長青會23日迎來疫情以來的首次團聚，200多位年長者載歌載舞，書展畫展，好不熱鬧。（記者楊青／攝影）

當天團聚為為本季壽星慶生，施吾庠和理事長佟儀等向壽星們發紅包，沒有蛋糕的生日祝福，別具意義；會上還向今年評出的陳聰明、劉燦余、黃金源等三位年度優秀父親、好岳父、好公公頒發獎狀和禮物。

鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠（後左）和理事長佟儀（後右）代表表彰陳聰明、劉燦余、...
鑽石吧長青會榮譽理事長施吾庠（後左）和理事長佟儀（後右）代表表彰陳聰明、劉燦余、黃金源三位年度優秀父親。（長青會提供）

隨著社區中心的全面開放，鑽石吧長青會每周周一至周五14個興趣班的教學和活動，以及每季度大型活動也將逐漸恢復，義工教師和班長們已準備就緒，期待更多會員重新加入各種活動。施吾庠表示，長青會將按照公共衛生局規定，配備多種防疫措施，確保會員們開心來玩，安全回家。

具有30多年歷史的鑽石吧長青會，號稱聖蓋博谷華人會員最多、規模最大的年長者協會，會員超過400人，平均年齡超過65歲。

因新冠疫情關閉長達18個月之後，鑽石吧長青會23日迎來疫情以來的首次團聚，200...
因新冠疫情關閉長達18個月之後，鑽石吧長青會23日迎來疫情以來的首次團聚，200多位年長者載歌載舞，書展畫展，好不熱鬧。（記者楊青／攝影）

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