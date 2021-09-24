紐森點名南加節水成效極差 7月用水量只比去年少0.1%

加州居民節水成效不彰，7月僅節水1.8%。（Getty Images）

儘管加州 官員警告未來一年將嚴重缺水，但加州居民目前節水成效，遠遠落後州長紐森 （Gavin Newsom）呼籲的15%節水目標，尤其是南加 州居民。

由於連續兩年乾旱，紐森今年7月開始要求居民自願性節約用水。21日公布的7月用水量數據顯示，與去年7月相比，加州居民的用水量僅減少1.8%，大部分是因為南加州地區幾乎沒有省水，南加州7月份用水量只比去年同期減少0.1%。

相反地，北加州的北海岸區（North Coast）7月節水16.7%，是全加州節水最多的地區，灣區則節水8.4%。

儘管紐森提出節水呼籲是在7月的第二周，意味居民無法進行一整個月的節水，但加州水資源管控委員會（California State Water Resources Control Board）公布的數據顯示，各社區很晚才開始節水，要實現州長節水15%的目標還有很長的路要走。

加州水資源管控委員會主席艾斯基維爾（Joaquin Esquivel）說：「所幸用水量至少沒有增加。但很明顯，我們需要大大加把勁。」

加州連續兩年降雨和積雪量不足，使各地水庫水位降至歷史新低點，因此，水庫供應給城鎮的用水量不斷減少，也加劇了城鎮未來要從哪裡獲得用水的不確定性。