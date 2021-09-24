我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

紐森點名南加節水成效極差 7月用水量只比去年少0.1%

編譯組╱綜合報導
加州居民節水成效不彰，7月僅節水1.8%。（Getty Images）
加州居民節水成效不彰，7月僅節水1.8%。（Getty Images）

儘管加州官員警告未來一年將嚴重缺水，但加州居民目前節水成效，遠遠落後州長紐森（Gavin Newsom）呼籲的15%節水目標，尤其是南加州居民。

由於連續兩年乾旱，紐森今年7月開始要求居民自願性節約用水。21日公布的7月用水量數據顯示，與去年7月相比，加州居民的用水量僅減少1.8%，大部分是因為南加州地區幾乎沒有省水，南加州7月份用水量只比去年同期減少0.1%。

相反地，北加州的北海岸區（North Coast）7月節水16.7%，是全加州節水最多的地區，灣區則節水8.4%。

儘管紐森提出節水呼籲是在7月的第二周，意味居民無法進行一整個月的節水，但加州水資源管控委員會（California State Water Resources Control Board）公布的數據顯示，各社區很晚才開始節水，要實現州長節水15%的目標還有很長的路要走。

加州水資源管控委員會主席艾斯基維爾（Joaquin Esquivel）說：「所幸用水量至少沒有增加。但很明顯，我們需要大大加把勁。」

加州連續兩年降雨和積雪量不足，使各地水庫水位降至歷史新低點，因此，水庫供應給城鎮的用水量不斷減少，也加劇了城鎮未來要從哪裡獲得用水的不確定性。

加州 紐森 南加

上一則

橙縣女染西尼羅病毒 今年首例

下一則

加大總校長稱SAT取消後 亞裔錄取率占34% 與去年持平

延伸閱讀

紐森籲節水15% 加州7月居民用水量僅減1.8%

紐森籲節水15% 加州7月居民用水量僅減1.8%
紐森壓倒性勝選 凸顯加州城鄉極端歧異

紐森壓倒性勝選 凸顯加州城鄉極端歧異
紐森壓倒性勝選 突顯加州兩城鄉選民極端歧異

紐森壓倒性勝選 突顯加州兩城鄉選民極端歧異
紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形

紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形
州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光