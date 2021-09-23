如今國人比清朝子民愚昧？

海外華人關心母國和故土，恨鐵不成鋼，不希望美中交惡，不樂見兩岸戰火衝突，不希望看到以大欺小，反對大陸專制霸凌台灣民主自由體制，這些都屬人之常情，也貫穿許多華裔移民思維和生活中。

近年中國 人移民美國 者暴增，批評中共 當局或為中共辯護的人都不少，但後者似不敢光明正大，為什麼？不說也知道。中共統戰遍及海外，公費邀訪、免費旅遊吃住等拉攏，被美國政府盯上，近年不敢再敲鑼打鼓。而敢言批評，希望母國真正進步，進入文明國家之林者愈來愈多，有些人言論激烈，卻不乏智慧遠見。

最近網上有篇短文，談今天國人遠比晚清子民愚昧，明知很多人會駡他造謠惑眾，他提出質問：一，晚清有人高呼「堅持西太后思想」嗎？二，有人相信「大清動盪是因西方國家敵對勢力搗亂」嗎？三，有人意淫「大清軍艦把美帝嚇尿了」嗎？四，有人會愚蠢到歌頌、懷念餓死他們爺爺奶奶的死人嗎？

還有，大清有人不要臉公開唱「沒有老佛爺就沒有大清朝」、「大海航行靠慈禧」嗎？如果答案都是「沒有」，中國人到底是越活越明白，還是越活越愚昧？

貼文說，這個國家充滿謊言並不可鄙，可鄙的是我們總是能習慣謊言。政權毫無人性並不可怕，可怕的是我們還能對它心存希望。社會處處冷漠並不可悲，可悲的是我們每個人在配合冷漠。民族深受奴役並不可笑，可笑的是我們常以主人身分自居。民族不懂爭取並不可恥，可恥的是我們用沉默來鞏固高牆。

文章感慨在微信裡發一些吃飽喝足、風花雪月照片，點讚評論一大堆。若發些關心社會悲天憫人的言辭，常是應者寥寥，還被警告「不要亂發不和諧的東西」，冷嘲熱諷，認為你居心不良，心理陰暗。

作者感慨魯迅對中國人的麻木早有深刻體會，所以才寫出《吶喊》。今天中國人一點都沒變，思想愚昧反而有增無減，一擁而上對殘害有良知的思考者下手更狠。

缺乏公正、公平，讓人們懷念毛澤東時代，產生濃濃的「毛情結」，成為一大誤區。「毛澤東情結」是倒退傾向的社會思潮，是人們對當前社會不滿的曲折心理反映，解決現存社會問題的良方不是回到毛時代，而是借鑑世界文明先進成果，建立一套科學、理性的政治體制和經濟體制，把中華文明推向一個更高境界，而絕不是走回頭路。

毛的最根本錯誤是建立史無前例、空前絕後、壟斷一切資源和分配權的超級極權制度，使中華民族和中國人民100多年來追求自由解放的努力全部化為烏有，今天還有人拚命要實踐它。

短文讓人讀完唏噓。確實，文明不僅是高樓大廈、高鐵、各種漂亮的基建表象而已，民眾心理建設和知識層次整體提升，中國還需要幾十年甚至上百年。您要做愚昧的順民、跪民和韭菜，或獨立思考的現代公民呢？就看自己選擇了。