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爾灣大公園中秋晚會 千人賞月嘗月餅

爾灣市訊
南加中華舞團的蒙古舞者頂上功夫令全場歎為觀止。（本報記者／攝影）
南加中華舞團的蒙古舞者頂上功夫令全場歎為觀止。（本報記者／攝影）

爾灣市府21日首度在大公園舉辦中秋晚會，傍晚時分吸引上千居民前往賞月同樂，由於居民反應熱烈，車輛在停車場入口處大排長龍，這場中秋賞月活動給大公園帶來疫情後少見的人潮。

在大公園舉辦中秋晚會的構想由市長康恩（Farrah Khan）及華裔市議員郭正明提出，市府在現場贈送月餅、奶茶等點心、飲料，吸引大批人潮排隊。

橙縣縣政委員Don Wagner 、加州韓裔參議員閔大衛、韓裔州眾議員崔錫浩，均應邀出席。許多居民自備食物在大公園的草地上野餐，小朋友們忙著用工藝黏土模仿壓製月餅的過程，或全家搭乘大汽球升空，飽覽夕陽西下及滿月升空的美景。

南海岸中華文化中心的舞團及太極俱樂部，推出精彩的民族舞蹈、太極扇及太極劍演出，獲各族裔居民讚賞與掌聲；表演蒙古舞的舞者將五個瓷碗頂在頭上跳舞的絕技，更令圍觀的大人及小孩們驚嘆不已。

華人居民林女士說，沒想到在大公園入口處的車陣中排了近半小時之久，才得以進入停車場，活動現場播放著耳熟能詳的國語流行歌曲，增加中秋賞月氣氛。可惜僅有的兩部餐車前均大排長龍，摩肩接踵的人潮令她有點意外。

南海岸中華文化中心的太極俱樂部演出充滿力與美的太極扇。（本報記者／攝影）
南海岸中華文化中心的太極俱樂部演出充滿力與美的太極扇。（本報記者／攝影）

韓裔 加州 眾議員

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