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「說有多糟就有多糟」 洛市西區搶劫猖獗 光天化日開槍

 編譯組／綜合報導 
洛市西區搶劫商家和遊客案件猖獗，光天化日持槍作案大增。（CBS）
洛市西區搶劫商家和遊客案件猖獗，光天化日持槍作案大增。（CBS）

洛杉磯市西區光天化日持槍搶劫商家和路人案近來大增，已成歹徒作案的新趨勢，有商家認為必須嚴懲搶匪，才能讓居民停止般出這個原本治安穩定的商業區。

洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michael Moore）21日在向洛市警政委員會報告時指出，洛市西區(West Bureau)轄區內的持槍搶劫增加23%，從好萊塢到Mid-Wilshire，從西洛杉磯到海邊，持槍搶劫都在增加。特別是，某些案件就是兩三個人包圍一人，然後當街奪走對方的珠寶手錶等財物。 

LAPD表示，他們已經增加巡邏人力，並教店家自保之道，

洛市Melrose街走廊一帶的情況特別糟。衝浪板名店Brooklyn Projects的老闆Dominic Deluca向媒體陳訴，他的監視錄影機，竟然錄到有人光天化日下開槍搶劫，這對他們在這區住了30、40年的老居民來說簡直無法想像。他說，治安壞到甚至連當地顧客都只願意叫快遞，因為他們擔心到他的店裡會被搶，雖然他還能保住店員的飯碗，但是生意已經少了四成。 

但是Dominic Deluca認為，只有嚴懲才能嚇阻罪犯，這就像討糖吃一樣，如果罪犯可以公然搶劫，但是什麼都不必擔心，當然嚇阻不了他們。

Melrose Action的成員Peter Nichols說，他們可以看到白天公然搶劫，甚至是開槍、殺人，嚴重到居民開始打包搬家，「說有多糟就有多糟」。他說，大家都怕變成下一個受害者，這些從日常見面的短暫交談中就可知道。 

情況不限於Melrose一帶，其他社區也同樣擔心治安。Venice Neighborhood Council的Soledad Ursua說，Venice已經成為犯罪的核心區了，沒有人是真的安全無虞的。 

洛杉磯 好萊塢

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