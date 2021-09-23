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警突擊數百處非法大麻農場 7華裔被捕

記者啟鉻／綜合報導
警方繳獲已加工大麻。（聖伯納汀諾縣警局提供）
警方繳獲已加工大麻。（聖伯納汀諾縣警局提供）

聖伯納汀諾縣警方在近日，突擊數百處非法大麻屋及室外大麻農場，拘捕非法種植大麻嫌犯30餘人，包括七名華人。嫌犯年齡最大的68歲，最小的19歲。警方清除數萬株大麻，已加工大麻近6000磅，現場繳獲現鈔約1萬9000元，還有部分槍枝。

警方表示，根據調查或居民舉報，突擊行動為9月13日至17日，非法大麻種植地點分布數百哩地區，既有在人口密集區的大麻屋，也有在莫哈維沙漠的室外大麻農場。

警方在奇諾岡、芳塔那以及波莫那，還有聖伯納汀諾山谷地區、卡洪隘道北部、Twentynine Palms等地，摧毀大麻屋及農場138個，查獲大麻近3萬株、已加工大麻5800磅、現鈔1萬9000元，還繳獲部分武器。

非法大麻屋。（聖伯納汀諾縣警局提供）
非法大麻屋。（聖伯納汀諾縣警局提供）

被拘捕的嫌犯有七名華裔，包括Rong Fa Jing ，63歲，波莫那市居民；Yang Liu, 49歲，蒙特利公園市居民；Yung Chin Teng，47歲，縣屬地Pinon Hills居民； Yan Ling Chen，女，62歲； Yao Yang liang，61歲；Qin Quan Chen，38歲； Dib Zeng，62歲，四人均是縣屬地Newberry Springs居民。

加州自2016年實施娛樂大麻合法化後，執法人員持續在加州內打擊非法大麻農場。但一些地方政府也可制定規則。聖伯納汀諾縣禁止在縣屬地種植大麻，縣政委員會於8月投票決定增加非法大麻農場罰款。

警方說，聖伯納汀諾縣及羚羊谷農郊地區因有人非法種植大麻，以致偷竊水源現象持續多年。7月間，洛杉磯縣警方曾突擊數百非法大麻農場，拘捕131名嫌犯。

非法種植大麻。（聖伯納汀諾縣警局提供）
非法種植大麻。（聖伯納汀諾縣警局提供）

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