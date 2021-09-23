流芳園園遊會 宛如置身江南水鄉 2天賣光2000張票

在水面上漂浮著寫有民眾祝福話語的河燈。（記者張宏／攝影）

因為疫情無法回去中國 ，被迫和親人分隔兩地的華人 只能明月萬里寄思鄉，「假裝」在家鄉過節；洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）漢庭頓圖書館 （Huntington Library）流芳園，日前舉辦兩天的中秋夜晚園遊會，2000張票48小時售罄！現場燈光音樂氣氛佳，華人伴隨著音樂唱起「在水一方」，如泣如訴，思念家鄉和親人。

影音來源：記者張宏

原本該休館的漢庭頓圖書館19日晚聚集來自四面八方的人群，大家排隊依次進入流芳園參加這裡舉辦的中秋活動。夜色下的流芳園格外美麗，在水面上漂浮著寫有民眾祝福話語的河燈，耳邊傳來古琴弦樂之聲，恍惚中宛如置身江南水鄉。

民眾在河燈上寫著祝福話語。（記者張宏／攝影） 中國樂器演奏區域吸引不少民眾駐足。（記者張宏／攝影）

白日裡的亭台樓閣在夜晚月光和燈光照耀下宛如夢境，小提琴和大提琴演奏各種和月亮相關的中國音樂，如月亮代表我的心、水調歌頭等，這些對華人耳熟能詳的歌曲此時聽起來特別有感觸。一名華人現場跟著音樂哼唱起「在水一方」，歌聲如泣如訴；她說，因為疫情已快兩年沒回中國大陸老家，現在也不知道何時能和家人團聚。此情此景特別想念家人和家鄉，只能「假裝」是回家過節了。

圖書館策略發展負責人Sian Adams表示，流芳園每年中秋都會舉辦慶祝活動，邀請會員和社區民眾來這裡欣賞不一樣的流芳園。今年活動為期兩天2000張票在48小時內全部售罄，可見活動多受歡迎。未來希望能延長活動天數，讓更多人可來這裡慶祝中秋。

小朋友自己做的恐龍燈和獨角獸燈。（記者張宏／攝影） 小朋友自己做的恐龍燈和獨角獸燈。（記者張宏攝影）

古色古香的流芳園燈火閃耀，各族裔民眾穿著漢服旗袍等盛裝出席，還有華人小孩製作了恐龍燈和獨角獸燈，在夜幕中顯得格外有節日氛圍。流芳園新開的中式餐廳還提供中秋菜單，有雞肉沙拉、叉燒炒飯、紅燒豆腐等美食，另外還有酒水區域，民眾可在現場品嚐美食、聊天和欣賞音樂。

中秋賞月是必備環節，不少老外民眾特別在新建的望星樓和月亮合影留念，大呼「太美了！」流芳園還貼心放置一個巨大的紙燈籠掛在空中，讓民眾可拍攝出宛如明月的中秋美照。