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LA電影博物館將開幕 湯姆漢克斯讚地位如萬神殿

中央社／洛杉磯21日綜合外電報導
奧斯卡電影博物館30日將在好萊塢所在地洛杉磯對外開幕，該博物館為北美最大的電影博物館。取材自臉書
奧斯卡電影博物館30日將在好萊塢所在地洛杉磯對外開幕，該博物館為北美最大的電影博物館。取材自臉書

美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）今天在開幕前夕的特別活動上告訴記者，洛杉磯終於要有電影博物館，也是時候該有了。

這座世界電影製作的首都、好萊塢的所在地以博物館眾多著稱，從自然歷史博物館到自拍博物館應有盡有，但直到現在，卻還沒有一座是獻給大銀幕的博物館。

經過數十年延宕，這座奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）終於要在下週對外開放。

身為博物館理事會成員的奧斯卡雙料影帝湯姆漢克斯表示：「洛杉磯有這座電影博物館太重要了，我們知道世界各地都拍電影，那些電影都很棒，其他城市也有電影博物館。」

「但恕我直言，在像洛杉磯這樣的地方、影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）創造的地方…這座博物館會成為這類地方的萬神殿（Parthenon，帕德嫩神廟）。」

這座博物館由奧斯卡頒獎單位影藝學院管理，匯集好萊塢新舊成員迪士尼（Disney）、華納（Warner）、網飛（Netflix）等機構的約3.9億美元資金，由知名建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計，將成為北美最大的電影博物館。

皮亞諾把1棟1930年代的公寓建築重新翻修，作為博物館的主展廳。

主建築群為一座未來感十足的球型大樓「格芬劇院」（David Geffen Theater），他今天在記者會上開玩笑地說：「別把這裡稱為死星（Death Star，星際大戰系列電影中的虛構太空要塞），叫它齊柏林飛船（Zeppelin）吧，會帶你到不同世界的齊柏林飛船。」

博物館 電影 奧斯卡

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