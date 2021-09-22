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1991年揭金恩遭警痛打 洛杉磯男子新冠病逝

編譯組／綜合報導 
郝樂迪當年的檔案照。（KTLA）
郝樂迪當年的檔案照。（KTLA）

1991年黑人男子金恩（Rodney King）遭到四名洛杉磯警察痛打，拍下整個過程的水電工郝樂迪（George Holliday）19日過世，61歲的他死於新冠引發併發肺炎。友人表示，郝樂迪並未接種疫苗，自從併發肺炎後，已經在加護病房月餘，近日更靠呼吸器維生。 

回顧當年，金恩事件1992年的審判不公，最後引發洛杉磯大暴動，傷痕至今未癒。暴動當時，金恩曾經接受電視訪問，呼籲大家冷靜，「難道我們不能和平相處嗎？」但暴動最後還是導致數百家商店遭到劫掠，60餘人死亡，多數在洛市南區。 

郝樂迪當年剛買了家用攝影機，因此1991年3月3日凌晨，當他聽到屋外的大吵大鬧後，直覺抓起錄影機往外衝，結果拍到四名員警正在毆打一名非裔男子。1992年審判時，郝樂迪九分鐘的錄影畫面成為鐵證，但陪審團卻認定員警無罪，因此導致洛城暴動。 

郝樂迪1991年拍下的金恩被洛市警員毆打事件過程。（郝樂迪）
郝樂迪1991年拍下的金恩被洛市警員毆打事件過程。（郝樂迪）

金恩最後在1994年獲得洛市380萬元賠償，但他在2012年受訪時表示，因為投資失敗所以錢差不多用光了。同年6月17日，金恩溺死於自家的游泳池，時年47歲。 

郝樂迪則是一直當他的水電工，也表示他從未以影片換取報酬。不過，他去年7月決定出售當年的攝影機，開價22萬5000元，但不清楚是否成交。郝樂迪還曾在2017年表示，他正參與金恩事件的紀錄片，但也不清楚最後有沒有拍完。

洛杉磯 攝影 警察

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