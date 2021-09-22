洛杉磯菁英獅子會換届典禮 辦大型慈善晚會

洛杉磯菁英獅子會中秋節前夕舉行環節典禮暨大型慈善晚會。（菁英獅子會提供）

洛杉磯 菁英獅子會中秋節前夕舉行換屆典禮暨大型慈善晚會，來自南加 州各地的獅友和僑團代表及民選官員共襄盛舉。陳亞明從卸任會長莫凱勝手中接棒，成爲菁英獅子會新年度會長。

國際獅子會D4-L2總監Harry Shuster、總監區秘書長Nancy 麥可啡（Macfee）、國際理事Larry、第一副總監呂政達、第二副總監顧思佳、前總監議長Roger Powell、菁英獅子會導師/前總監 Chris奧爾蒙德（ Ohrmund）、前總監曼尼·桑切斯（Manny Sanchez）、赫瑞薩·普邁戴科（heresa Prumatico）、Foothill專區主席王甄妮、聖蓋博專區主席黃玲玲等獅子會代表出席晚會。

新任會長陳亞明代表洛杉磯菁英獅子會，向韓棟等十位傑出獅友，頒發十大獅友獎。菁英獅子會下屬天使委員會、關懷委員會、商貿促進委員會、青獅委員會、對外聯誼委員會、醫療委員會、國際教育委員會、媒體委員會等各委員會主席分別登台致辭，表示將再接再厲，為社區服務更上層樓。

南加華人藝術工作者為晚會帶來精采節目，包括彝族舞蹈「歡樂的日子」、琵琶獨奏「陽春白雪」、女聲獨唱「貝加爾湖」等，載歌載舞，熱鬧非常。