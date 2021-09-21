作家佛魯洛反譏：別蹚德州渾水 回歸加州吧

德州民主黨人出走外州已經不是第一次 ，造成議事延宕。(KXAN電視台)

大約50名德州 州議員今年8月暴走華府的新聞，給自由派專欄作家佛魯洛(Joe Ferullo)反譏德州政客的機會，他向從加州 遷到德州的人發出召喚，請他們省思德州過去一年中發生的巨變，認真考慮重回加州生活。佛魯洛的原文相當精簡，中德州的新聞網站「我的聖安東尼奧」(MySanAntonio.com)給它做了追蹤報導，以確認佛魯洛的意思。

自由派專欄作家佛魯洛。(Joe Ferullo領英網頁)

佛魯洛現居於洛杉磯，它曾是三大主流電視媒體CBS、NBC和ABC的執行製作人，他的原文「不用在德州蹚渾水，回歸加州吧」(Don't mess around with Texas – just move back to California) 7月18日刊登在「山莊報」(the Hill) ，引發正反兩面的巨大迴響，德州的保守派人士讀後恨之入骨，但德州的自由派人士讀之心中大快，在被共和黨 掌政者壓迫得難以呼吸之下，他們總算出了一口惡氣，愛加州的人則認為作者的意見十分貼心。

50名德州州議員暴走華府，作家佛魯洛藉此反譏德州政客。(Kassy Dillion推特)

佛魯洛指出，過去十多年許多加州人遷居到德州，單是在2019年就有8萬多，其中有許多是科技業的員工，另外還至少有幾十家企業把總部搬到德州，其中最大的是甲骨文(Oracle) 、惠普(Hewlett-Packard)和特斯拉電動車(Tesla)。德州是紅州，加州是藍州，德州政客每每以此譏諷加州人，令加州死忠者心中憤恨難忍。

惠普遷往德州。(Hewlett-Packard網頁) 特斯拉電動車高調遷德州。(Tesla網頁) 甲骨文公司遷到德州。(Oracle網頁)

這波出走潮可能還會繼續，但佛魯洛問道：這些遷走的人，在德州真的得到了他們宣稱的「更優越生活品質」(quality of life) 嗎？德州州長、副州長、檢察長和州議會的共和黨多數，以絕不讓步、永不妥協的鐵腕作風強行制定了兩項「緊縮投票權」法案，為了避免法案被強行過關，一大批民主黨籍議員7月12日搭乘專機到華府躲避以示抗議，難道德州人民沒有為此怨憤？佛魯洛指出，這些議員避得了一時，避不過長久，共和黨終究會想出辦法，讓這兩項法案成為州法。

德州議員出走已不是第一遭，在2003年，民主黨籍議員為了「重畫選區」議案逃離德州，不過那次離家比較近，其中一批向北逃到奧克拉荷馬州，另一批向西逃到新墨西哥州，他們原本預期四、五天後共和黨會稍作妥協，所以只帶了幾件衣服，結果共和黨寸步不讓，他們在外州待了一個多月，日子過得十分艱苦，家中的要事只能託人代辦，最後他們還是乖乖回家了。

德州佬隨身帶槍 你安心嗎？

佛魯洛提到州議會最近通過的兩項議案，一項是成年人都可以隨身攜帶槍械，連許可證都不需要，在這樣的環境中，加州遷來的人真的可以感到安全？最近因為細故拔槍的事件不少，莫非德州真的要回到西部拓荒的野蠻年代？對攜槍者而言，這其實也是個陷阱，6月初休士頓的24歲女子瓦加斯(Angelia Vargas)與丈夫帶著孩子在街上騎自行車，鄰居的小狗衝出門好奇的向三人跑去，瓦加斯毫不遲疑地拔出手槍朝狗開了三槍，但都沒有打中那隻狗，其中的一發子彈從路面上彈起，打中自己孩子腹部，警方以威脅公眾安全罪名將她逮捕控罪。

德州對墮胎規定嚴，被認為剝奪婦女權利。(Unsplash網頁) 德州槍枝過多，被認為是影響治安的重要因素。(Fort Worth Gun Show)

另外，州議會還通過了「心跳法案」(Heartbeat Bill) ，規定懷孕已滿六周的婦女不可進行墮胎，違反的婦女和醫護人員會被重重罰款，甚至還要坐牢。法案的細節中還鼓勵反墮胎人士去起底，提訴可能違反法規的嫌疑者，如果訟案成立，可以獲得對違規者罰金的一部分，最低獎金為1萬元，這項法案將於9月1日生效。

接著佛魯洛質疑德州掌權者究竟是否關心小市民的福祉，2月中旬的那次世紀大寒中，有450萬老百姓斷電，暖氣不動、供水停頓、食物短缺，至少有151位州民在這場天災加人禍中喪命，但是對共和黨掌政人而言，這種問題不會影響到他們的生活，供電系統主管知道這些人不能得罪，他們知道這些人的住址，所以政客的家絕不會停電，在這屆會期中，州議會根本沒有把提升供電可靠性的議題排進議程。

從加州遷來的科技企業多半是進駐奧斯汀都會區，企業主管告訴員工，奧斯汀的治安比加州好得多。但根據「德州人」(the Texan)新聞網站4月19日的報導，奧斯汀今年4月的上半月，遭謀殺的死者人數是去年同期的五倍。另外，從今年初到4月中旬，整體的犯罪案件比去年同期多了53%。

德州稅有利企業 卻苦員工

佛魯洛認為，要想把企業吸引回加州有相當的困難度，這主要是錢的問題，而企業難免會把錢看得比什麼都重。德州的企業稅比加州輕得多，而且給德州員工的工資也可以比較少。加州州政府制定的最低工資是每小時14元，科技業重鎮舊金山更是高到16.07元，但是在德州，最低工資只有7.25元。給員工的薪資少，代表公司利潤升高，公司主管的紅利(bonus)就會更多，沒有主管會推卻更多的紅利。

但那是公司高層的算盤，員工自己要為自己和家人精打細算，雖然德州的房地產比較便宜，但工資也相對較少，這樣真的占到了便宜嗎？另外，德州人對加州來的人並不歡迎，少數族裔的人更被本地白人排斥，與其忍受鄰居同事冷眼相待，加州的空氣汙染、地震、非法移民特多、無家可歸者占據街頭等的問題，似乎是同一等級的不愉快。