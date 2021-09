作家佛魯洛反譏：別蹚德州渾水 回歸加州吧

德州民主黨人出走外州已經不是第一次 ,造成議事延宕。(KXAN電視台)

大約50名德州 州議員今年8月暴走華府的新聞,給自由派專欄作家佛魯洛(Joe Ferullo)反譏德州政客的機會,他向從加州 遷到德州的人發出召喚,請他們省思德州過去一年中發生的巨變,認真考慮重回加州生活。佛魯洛的原文相當精簡,中德州的新聞網站「我的聖安東尼奧」(MySanAntonio.com)給它做了追蹤報導,以確認佛魯洛的意思。

佛魯洛現居於洛杉磯,它曾是三大主流電視媒體CBS、NBC和ABC的執行製作人,他的原文「不用在德州蹚渾水,回歸加州吧」(Don't mess around with Texas – just move back to California) 7月18日刊登在「山莊報」(the Hill) ,引發正反兩面的巨大迴響,德州的保守派人士讀後恨之入骨,但德州的自由派人士讀之心中大快,在被共和黨 掌政者壓迫得難以呼吸之下,他們總算出了一口惡氣,愛加州的人則認為作者的意見十分貼心。

佛魯洛指出,過去十多年許多加州人遷居到德州,單是在2019年就有8萬多,其中有許多是科技業的員工,另外還至少有幾十家企業把總部搬到德州,其中最大的是甲骨文(Oracle) 、惠普(Hewlett-Packard)和特斯拉電動車(Tesla)。德州是紅州,加州是藍州,德州政客每每以此譏諷加州人,令加州死忠者心中憤恨難忍。

這波出走潮可能還會繼續,但佛魯洛問道:這些遷走的人,在德州真的得到了他們宣稱的「更優越生活品質」(quality of life) 嗎?德州州長、副州長、檢察長和州議會的共和黨多數,以絕不讓步、永不妥協的鐵腕作風強行制定了兩項「緊縮投票權」法案,為了避免法案被強行過關,一大批民主黨籍議員7月12日搭乘專機到華府躲避以示抗議,難道德州人民沒有為此怨憤?佛魯洛指出,這些議員避得了一時,避不過長久,共和黨終究會想出辦法,讓這兩項法案成為州法。

德州議員出走已不是第一遭,在2003年,民主黨籍議員為了「重畫選區」議案逃離德州,不過那次離家比較近,其中一批向北逃到奧克拉荷馬州,另一批向西逃到新墨西哥州,他們原本預期四、五天後共和黨會稍作妥協,所以只帶了幾件衣服,結果共和黨寸步不讓,他們在外州待了一個多月,日子過得十分艱苦,家中的要事只能託人代辦,最後他們還是乖乖回家了。

德州佬隨身帶槍 你安心嗎?

佛魯洛提到州議會最近通過的兩項議案,一項是成年人都可以隨身攜帶槍械,連許可證都不需要,在這樣的環境中,加州遷來的人真的可以感到安全?最近因為細故拔槍的事件不少,莫非德州真的要回到西部拓荒的野蠻年代?對攜槍者而言,這其實也是個陷阱,6月初休士頓的24歲女子瓦加斯(Angelia Vargas)與丈夫帶著孩子在街上騎自行車,鄰居的小狗衝出門好奇的向三人跑去,瓦加斯毫不遲疑地拔出手槍朝狗開了三槍,但都沒有打中那隻狗,其中的一發子彈從路面上彈起,打中自己孩子腹部,警方以威脅公眾安全罪名將她逮捕控罪。

另外,州議會還通過了「心跳法案」(Heartbeat Bill) ,規定懷孕已滿六周的婦女不可進行墮胎,違反的婦女和醫護人員會被重重罰款,甚至還要坐牢。法案的細節中還鼓勵反墮胎人士去起底,提訴可能違反法規的嫌疑者,如果訟案成立,可以獲得對違規者罰金的一部分,最低獎金為1萬元,這項法案將於9月1日生效。

接著佛魯洛質疑德州掌權者究竟是否關心小市民的福祉,2月中旬的那次世紀大寒中,有450萬老百姓斷電,暖氣不動、供水停頓、食物短缺,至少有151位州民在這場天災加人禍中喪命,但是對共和黨掌政人而言,這種問題不會影響到他們的生活,供電系統主管知道這些人不能得罪,他們知道這些人的住址,所以政客的家絕不會停電,在這屆會期中,州議會根本沒有把提升供電可靠性的議題排進議程。

從加州遷來的科技企業多半是進駐奧斯汀都會區,企業主管告訴員工,奧斯汀的治安比加州好得多。但根據「德州人」(the Texan)新聞網站4月19日的報導,奧斯汀今年4月的上半月,遭謀殺的死者人數是去年同期的五倍。另外,從今年初到4月中旬,整體的犯罪案件比去年同期多了53%。

德州稅有利企業 卻苦員工

佛魯洛認為,要想把企業吸引回加州有相當的困難度,這主要是錢的問題,而企業難免會把錢看得比什麼都重。德州的企業稅比加州輕得多,而且給德州員工的工資也可以比較少。加州州政府制定的最低工資是每小時14元,科技業重鎮舊金山更是高到16.07元,但是在德州,最低工資只有7.25元。給員工的薪資少,代表公司利潤升高,公司主管的紅利(bonus)就會更多,沒有主管會推卻更多的紅利。

但那是公司高層的算盤,員工自己要為自己和家人精打細算,雖然德州的房地產比較便宜,但工資也相對較少,這樣真的占到了便宜嗎?另外,德州人對加州來的人並不歡迎,少數族裔的人更被本地白人排斥,與其忍受鄰居同事冷眼相待,加州的空氣汙染、地震、非法移民特多、無家可歸者占據街頭等的問題,似乎是同一等級的不愉快。