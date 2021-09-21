遷居德州大張旗鼓 搬回加州默不作聲

德州基本工資低於加州。 (德州住宅服務廳)

過去十年中有將近70萬加州 人遷居到德州 ，其中應該有不少人已回歸到加州。舊金山 的科技投創融資公司Hustle Fund主管艾瑞克班(Eric Bahn)指出，加州人要搬到德州時，喜歡大張旗鼓的宣揚，當他們回歸加州的時候，卻變得悶聲不響，這好比外遇的人，要和新歡結婚時歡天喜地的四處張揚，最後發現「將縑來比素，新人不如故」的時候，卻不會發聲承認當初自己眼瞎的錯誤。

但至少有一個人大陣仗的承認了自己的失誤，「濱松半導體」(Hamamatsu Semiconductor)的營銷主管奧德(Brett Alder)原本和太太及七個兒女住在加州聖地牙哥，九個人擠在2000平方呎的房子裡感覺十分侷促。許多報導指出德州的房價便宜、生活成本低，於是他帶著家人在2015年搬到奧斯汀好區Bee Cave，114萬元的大宅有4000平方呎，後院大得像小公園，他還建出籃球場和游泳池。

德州生活成本低是假象

奧德在德州只住了一年，在2106年9月搬回加州，住進聖荷西一棟室內面積8000平方呎的豪宅。他在企業內線發表文章指出，搬到德州後發現那裡是保守人士的反烏托邦(dystopia) ，雖然房子變成兩倍大，但他總覺得快要窒息，即使在德州最開放的奧斯汀也像文化沙漠一樣，生活單調得毫無生趣，想吃一頓印度餐要開車40分鐘，而且德州人很粗魯，服務員的態度很蠻橫。

另外，生活成本低也是假象，房屋稅其實很高，物價雖然便宜一些，但為了應付長期的暑熱，每個月的電費都在1000元以上，春夏季有龍捲風和颶風的威脅，冬天又很濕冷，一家人全年中只有三個月的時間願意到後院去遊樂，稍微動一動就渾身濕黏，不像加州的熱是乾熱，不會讓人汗流浹背。

他的文章刊出後引發德州人的眾怒，指責他侮辱德州人，而且事事挑剔，像個自我中心的貴族。奧德表示，他只是實話實說，希望給其他加州人作為借鑑，不要輕易的就搬到德州，他更沒想到會引發這麼大的怒潮。曾在奧斯汀住了17年的藍京斯(Tims Rankings)卻對奧德深表贊同，他指出每年冬春兩季也像奧德一樣深受雪杉花粉過敏(cedar allergies)困擾，夏季又長又熱非常難受，上下班交通嚴重阻塞，4哩的路程竟然要開一個小時，他永遠也不會想再回奧斯汀定居。

德州真的是享有更大的生活空間嗎? (德州住宅服務廳)

加州科技城沒有崩潰

疫情爆發造成的封鎖措施，造成科技員工遠距上班的風潮，許多住在舊金山和矽谷的人搬離大城市，改到便宜的地方去居住，讓人一度以為北加州的科技城會因而崩潰。根據房地產資訊網站Zillow的資訊，2020年2月，舊金山最受歡迎的好區公寓，平均月租是3956元，2021年2月已跌到3000元，但許多科技員工如今已對ZOOM視訊會議感到厭倦，盼望與同事朋友面對面的互動，他們開始搬回北加州辦公室附近的地點，5月份同區的平均月租已漲到3312元，而且這個趨勢方興未艾。

到過加州以及德州的人都知道，德州與加州極為不同，感覺起來像兩個不同的國家，但實際上它們是美國的兩個州，要來要走並不需要取得簽證，要住要搬不需要申請居留許可，因此搬到德州的加州人如果盼望返回加州，德州的掌政人根本無權干涉，而且加州目前有很多公司在徵人。

加州迪士尼樂園是老少咸宜的休閒娛樂園地。(Disneyland網頁)

佛魯洛建議那批避難華府的議員，應該趁這個機會前往加州休閒一番，加州有迪士尼樂園，有好多美麗的海灘和國家公園，還有乾爽的氣候，到這裡來好好遊歷一番，讓那些德州共和黨的政客既羨慕、又忌妒，那才真的是替自己出了一口惡氣！