我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

洛縣青壯非、西裔 疫苗接種率不到60%

編譯組／綜合報導
輝瑞疫苗。 （路透）
輝瑞疫苗。 （路透）

衛生官員本周指出，洛縣49歲以下的非裔疫苗接種率仍低於50%，同一年齡的西裔接種率不到60%。此一比率，遠低於洛縣所有年齡層的非裔與西裔，及白人、亞裔和原住民接種率。

洛杉磯時報報導，許多情況下，在低疫苗覆蓋率的社區提高接種率的困難，源於對醫療系統和政府的不信任，與對疫苗誤解有關。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，這些差距讓人擔憂，未接種疫苗者，非常容易感染與傳播病毒。「若不採取行動，將進一步加劇染疫病例、住院率和死亡率。」

根據8月洛縣數據，未接種疫苗的非裔和西裔，與白人與亞裔相比感染率大得多。目前疫苗接種速度還不足以顯著的幫助洛縣接近群體免疫，因此疫情可能持續傳播。

橙縣副衛生官員Regina Chinsio-Kwong說，橙縣疫苗接種率最低的地區，過去幾周內接種率並未出現太大變化，「西裔居民和30多歲年輕人疫苗接種率嚴重滯後。」

數據指出，橙縣疫苗接種率須提高的地區，包括聖塔安那、爾灣加大、杭廷頓灘、新港灘沿海社區等。

橙縣社區衛生中心聯盟執行官貝賽拉（Isabel Becerra）說，橙縣有許多錯誤的疫苗訊息流傳著，最大的誤解是「疫苗會影響生育力，或疫苗會改變一個人的DNA。」她說，這些想法是錯的，聯邦疾病控制與預防中心（CDC）已敦促孕婦接種疫苗。

橙縣亞太社區聯盟執行董事Mary Anne Foo說，她的小組也致力打擊錯誤訊息。

根據凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）調查，70%白人成年人已接種至少一劑疫苗，65%的非裔成年人和61%西裔成年人接種疫苗。不大可能接種的群體，包括白人福音派基督徒，18歲至49歲年輕人，農村居民、共和黨人和65歲無保險者。

疫苗 橙縣 洛縣

上一則

洛縣裸男闖民宅 270天刑期僅77天獲釋

下一則

爾灣松柏會慶中秋 市長、華裔市議員同歡

延伸閱讀

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
不能疫苗觀光了？11月起入境美 得先「完整接種疫苗」

不能疫苗觀光了？11月起入境美 得先「完整接種疫苗」
紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩
台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折

台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折
BNT兒童疫苗 德國官員預期2022年第一季上市

BNT兒童疫苗 德國官員預期2022年第一季上市
名嘴鼓動 美抗體療法激增622% 醫師批：占用資源

名嘴鼓動 美抗體療法激增622% 醫師批：占用資源

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

2021-09-19 02:20

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地