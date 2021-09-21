洛縣青壯非、西裔 疫苗接種率不到60%

輝瑞疫苗。 （路透）

衛生官員本周指出，洛縣 49歲以下的非裔疫苗 接種率仍低於50%，同一年齡的西裔接種率不到60%。此一比率，遠低於洛縣所有年齡層的非裔與西裔，及白人、亞裔和原住民接種率。

洛杉磯時報報導，許多情況下，在低疫苗覆蓋率的社區提高接種率的困難，源於對醫療系統和政府的不信任，與對疫苗誤解有關。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，這些差距讓人擔憂，未接種疫苗者，非常容易感染與傳播病毒。「若不採取行動，將進一步加劇染疫病例、住院率和死亡率。」

根據8月洛縣數據，未接種疫苗的非裔和西裔，與白人與亞裔相比感染率大得多。目前疫苗接種速度還不足以顯著的幫助洛縣接近群體免疫，因此疫情可能持續傳播。

橙縣 副衛生官員Regina Chinsio-Kwong說，橙縣疫苗接種率最低的地區，過去幾周內接種率並未出現太大變化，「西裔居民和30多歲年輕人疫苗接種率嚴重滯後。」

數據指出，橙縣疫苗接種率須提高的地區，包括聖塔安那、爾灣加大、杭廷頓灘、新港灘沿海社區等。

橙縣社區衛生中心聯盟執行官貝賽拉（Isabel Becerra）說，橙縣有許多錯誤的疫苗訊息流傳著，最大的誤解是「疫苗會影響生育力，或疫苗會改變一個人的DNA。」她說，這些想法是錯的，聯邦疾病控制與預防中心（CDC）已敦促孕婦接種疫苗。

橙縣亞太社區聯盟執行董事Mary Anne Foo說，她的小組也致力打擊錯誤訊息。

根據凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）調查，70%白人成年人已接種至少一劑疫苗，65%的非裔成年人和61%西裔成年人接種疫苗。不大可能接種的群體，包括白人福音派基督徒，18歲至49歲年輕人，農村居民、共和黨人和65歲無保險者。