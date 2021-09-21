洛縣裸男闖民宅 270天刑期僅77天獲釋

31歲的Roth涉嫌闖入一戶民宅，並在另一戶民宅中裸體。他原應服刑270天，然卻在服刑77天後獲釋。（CBS）

洛杉磯 一名被控闖入一戶民宅、並在另一戶民宅中裸體的男子，原應服刑270天，然卻在服刑77天後獲釋。

CBS電視台報導，根據洛縣 紀錄，31歲的Gage Roth於6月30日被捕，此前他涉嫌在一間公寓內裸體，當時一對12歲雙胞胎正在睡覺，Roth闖入後，與他們的父親搏鬥。而就在該事件發生幾小時前，他試圖闖入一哩外另一戶民宅，被監控錄像拍攝到。

Roth自2019年以來，五次因入室盜竊罪被捕，並於監獄服刑。儘管有犯罪史，洛縣警局並未逮捕他，洛杉磯縣檢察官辦公室也並未對他提出任何刑事指控。

6月30日被捕後，洛杉磯市檢察官辦公室介入，指控Roth破壞空調裝置、電池，嚴重入侵有居民在的房屋。Roth同意認罪協議，並判處90天監禁，加上因非法入侵和持有甲基苯丙胺（methamphetamine）等罪名，共需服刑270天。

然由於新冠肺炎疫情 ，Roth在刑期不到三分之一便獲釋。加州一直加快釋放囚犯，以防止疫情於監獄中蔓延。有資格獲得加速釋放的囚犯，不得是因暴力犯罪、性犯罪而服刑，且服刑時間不得超過180天。