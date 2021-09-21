我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

洛縣裸男闖民宅 270天刑期僅77天獲釋

編譯組／綜合報導
31歲的Roth涉嫌闖入一戶民宅，並在另一戶民宅中裸體。他原應服刑270天，然卻在服刑77天後獲釋。（CBS）
31歲的Roth涉嫌闖入一戶民宅，並在另一戶民宅中裸體。他原應服刑270天，然卻在服刑77天後獲釋。（CBS）

洛杉磯一名被控闖入一戶民宅、並在另一戶民宅中裸體的男子，原應服刑270天，然卻在服刑77天後獲釋。

CBS電視台報導，根據洛縣紀錄，31歲的Gage Roth於6月30日被捕，此前他涉嫌在一間公寓內裸體，當時一對12歲雙胞胎正在睡覺，Roth闖入後，與他們的父親搏鬥。而就在該事件發生幾小時前，他試圖闖入一哩外另一戶民宅，被監控錄像拍攝到。

Roth自2019年以來，五次因入室盜竊罪被捕，並於監獄服刑。儘管有犯罪史，洛縣警局並未逮捕他，洛杉磯縣檢察官辦公室也並未對他提出任何刑事指控。

6月30日被捕後，洛杉磯市檢察官辦公室介入，指控Roth破壞空調裝置、電池，嚴重入侵有居民在的房屋。Roth同意認罪協議，並判處90天監禁，加上因非法入侵和持有甲基苯丙胺（methamphetamine）等罪名，共需服刑270天。

然由於新冠肺炎疫情，Roth在刑期不到三分之一便獲釋。加州一直加快釋放囚犯，以防止疫情於監獄中蔓延。有資格獲得加速釋放的囚犯，不得是因暴力犯罪、性犯罪而服刑，且服刑時間不得超過180天。

洛杉磯 疫情 洛縣

上一則

拉古那山莊華聯會 發425份月餅慶佳節

下一則

洛縣青壯非、西裔 疫苗接種率不到60%

延伸閱讀

偽造優惠券獎金超過3100萬元 女被判12年、夫也判7年

偽造優惠券獎金超過3100萬元 女被判12年、夫也判7年

霍楚簽法 雷克島減負 191囚犯將獲釋

霍楚簽法 雷克島減負 191囚犯將獲釋
以色列6囚用湯匙挖地道越獄 2人被捕 4人仍在逃

以色列6囚用湯匙挖地道越獄 2人被捕 4人仍在逃
神學士大赦囚犯 阿富汗女性執法人員恐遭報復

神學士大赦囚犯 阿富汗女性執法人員恐遭報復
死囚告獄方不允牧師臨終祝禱 引司法論戰再拖刑期

死囚告獄方不允牧師臨終祝禱 引司法論戰再拖刑期
洛杉磯加州懲教所犯人逃跑 原定10月獲釋

洛杉磯加州懲教所犯人逃跑 原定10月獲釋

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

2021-09-19 02:20

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地