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河濱市87歲前女警探藏屍冰箱 女兒被捕

記者啟鉻／綜合報導
河濱市一名老婦遺體在冰箱內發現，老婦女兒被捕後獲釋。（KTLA）
河濱市一名老婦遺體在冰箱內發現，老婦女兒被捕後獲釋。（KTLA）

南加內陸河濱市（Riverside）一名87歲老婦的遺體，19日被警方發現藏匿在冰箱裡，老婦女兒被捕後獲釋。警方證實，老婦生前曾在洛杉磯縣警局從事兇殺案警探工作。

河濱市警局警官Ryan Railsback表示，案發民宅在市區新瑞奇街（New Ridge Dr.）6600號街區，當福利機構做例行福利檢查時，發現異樣，於19日上午向警方報警。事發家庭成員說，他們有好多天沒有祖母的音訊了。

老婦女兒告訴警員，她的母親不在家，但一開始說話吞吞吐吐、神態可疑。隨後警方搜查房間，在車庫冰箱內發現老婦遺體。警方起初將死亡老婦年齡說成97歲，後更正為87歲。警方表示，住宅凌亂不堪，不少垃圾散發一股難聞的氣味。

市警局負責兇殺案調查人員趕到現場後，試圖研判老婦死亡是否屬於自然原因，據悉她的遺體將進行解剖確定死因。警方稱，負責照顧老婦的女兒，起初被拘捕後被釋放，警方尚未透露她的姓名。

親屬向警方說，死者Miriam Travis，退休前是洛杉磯縣警局一名兇殺案探員。後經警方證實，死者1979年在洛縣警局工作，於1990年退休。退休後，她與丈夫搬遷到河濱市，丈夫於兩年前過世。隨後她將住宅鎖頭更換，並不再與其他親屬聯絡。

退休 洛杉磯 福利

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