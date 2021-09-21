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蚊子咬死人…洛縣出現今年首例 染西尼羅病毒死亡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
蚊子也會咬死人？洛杉磯確認今年首例西尼羅病毒死亡病例。（CDC）
蚊子也會咬死人？洛杉磯確認今年首例西尼羅病毒死亡病例。（CDC）

洛杉磯縣9月17日報告了今年首例西尼羅病毒死亡病例，西尼羅病毒通過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。根據洛縣公共衛生局的新聞稿，東洛杉磯一名居民因西尼羅病毒相關的神經侵襲性疾病住院並死亡。

洛縣衛生官員Muntu Davis博士說，「西尼羅病毒對感染者的健康構成嚴重威脅，對於因此失去親人而感到悲傷的家人，我們表示最深切的同情。」

到目前為止，今年洛縣共記錄了十例西尼羅病毒感染病例，不包括長堤和巴沙迪那，它們都有自己的衛生局。衛生官員還在全縣發現了受感染的蚊子、死鳥、以及被感染蚊子叮咬過的雞（sentinel chickens）。

西尼羅病毒通過受感染的蚊子叮咬傳播給人類，感染病毒的人可能會出現輕微症狀，包括發燒、肌肉酸痛和疲倦。在某些情況下可能會發生嚴重的西尼羅病毒感染，尤其是50歲以上患有癌症和糖尿病等慢性疾病的人，感染會影響大腦和脊髓，導致腦膜炎、腦炎和癱瘓。

目前沒有針對這種疾病的特定治療方法，也沒有疫苗可以預防。衛生局表示，大多數蚊子不攜帶此病毒，大多數被蚊子叮咬的人不會感染嚴重的西尼羅病毒。

根據衛生局的數據，洛縣2020年共確認93例西尼羅病毒病例，其中聖費南度谷（San Fernando Valley）地區病例最多，洛縣去年共報告七例西尼羅病毒死亡病例。

Davis建議，人們應定期檢查房屋內外是否有可能存水和孳生蚊子的物品，並蓋住、清潔或扔掉這些物品。鼓勵每個人按照指示使用EPA註冊的驅蚊產品，保護自己免受蚊子傳播的疾病侵害，並穿上能遮住胳膊和腿的衣服。

為降低接觸病毒的風險，官員們建議確保門窗有緊密貼合的紗窗，以防止蚊子進入，並經常檢查是否有存水的物品，因為蚊子會在積水上產卵。

洛縣 洛杉磯 癌症

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