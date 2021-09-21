罷免賈斯康 豈能半途而廢？

在罷免加州州長紐森 選票開出當晚，紐森興奮地宣布罷免案落敗，民主黨 重新展現團結氣勢，保住紐森寳座。也在同一天，發起罷免洛杉磯 縣檢察長賈斯康的組織透露，簽名連署人數可能難以在10月26日前達成，言下之意罷免行動第一波受挫，但仍將發起第二波，不會就此作罷。

紐森與賈斯康雖然同屬民主黨，但兩人所受到的罷免挑戰原因並不同，紐森面對的主要攻擊其防疫措施，並非其罩門，反而有助其脫困。賈斯康受到的指責是司法改革的爭議，重罪輕判，刻意減刑，造成治安惡化，民心不安。

對於發動罷免行動，如能師出有名，站在大多數民意這一方，才有可能成功。至於政黨利益反而並非絕對因素。

紐森能從罷免案脫身，主要是挑戰者訴求無力，難獲共鳴。而賈斯康的司法改革，引發檢警不服、民眾不滿，反倒是受刑者暗自喝采，卻未能在限期內連署成功，原因何在，就值得檢討。

從發動罷免來看，拋除黨派之見，純粹就事論事，賈斯康的施政主張、司法改革方向，明顯的向犯罪者傾斜，很難令守法民眾信服。

賈斯康最受爭議的是，不論是重罪減刑，死刑犯改無期徒刑，少年犯不能以成人罪論處，都在無形中照顧作奸犯科者，反而是受害者想依法追求公平正義制裁歹徒，都打了折扣。難怪有受害者家屬看到傷害其親屬者減刑保釋，紛紛痛斥是賈斯康「二度傷害」，甚至有人稱呼賈斯康是犯罪者「恩公」，可以想見受害者家屬之痛心。

面臨賈斯康的重罪輕判指令，負責執法維護社會治安的檢警人員也怨聲載道，直接批評違反他們任職宣誓的誓言，縱放罪犯，豈能忍受。而且要求自縛手腳，節制法律的震懾功能，等同明白告知有意觸法者，非持武器偷盜搶劫，罪不致入獄，檢警成了紙老虎。在有賈斯康做靠山之下，宵小之徙，如魚得水，治安焉能改善？

綜上所述，此次罷免賈斯康活動，並非無的放矢，也不是對其個人有成見，而是在其主政下，檢警受約制，有志難伸，努力執法，卻受減刑要求，難以壓制歹徒僥倖之心，實非正常法治社會。而在47號法案特殊庇蔭之下，小偷小盜成了家常便飯，民眾隨時有被偷被搶可能，毫無安全感，追究始作俑者就是賈斯康。

如今民眾要求安居樂業，檢警執法要求公平正義，本是理所當然。偏偏賈斯康罔顧民意，背道而馳，善待罪犯。民眾要求改善不公不義之見，未獲善意回應，發動罷免，也是不得不為之舉。

罷免賈斯康理由既然正當，也是深受其害者的心聲，如今一時受挫，不該氣餒，更應廣為宣傳，合縱連橫，相互結盟，擴大連署，務求達標，絕不半途而廢。唯有換人做洛杉磯縣檢察長，才不致譲盜匪猖獗，民眾不安！