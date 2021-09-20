前舞團成員坐輪椅 也來看「中秋舞月光」表演

Lu Lu的Zumba舞團和老成員譚秋莉重聚。（記者李雪／攝影）

由世界日報 主辦的「中秋舞月光」戶外活動19日繼續上演精彩節目。Lu Lu的Zumba舞團表演時，過去的老成員譚秋莉也來現場，令成員驚喜。她自三年前因中風 無法再繼續跳舞，需坐輪椅行動，但在得知舞團會來世報的中秋活動表演時，特別前來和舞團好友重聚，場面感人。

當舞團成員登台後，驚喜發現台下坐著熟悉身影，不禁都開心大呼譚秋莉的英文名「Julie」。譚秋莉的丈夫推著她來現場看演出，表示妻子曾經是舞團一員，多年大家一起跳舞結下跨族裔的深厚友誼。

譚秋莉和好友Lu Lu相擁而泣。（記者李雪／攝影）

舞團有女孩告訴譚秋莉演出消息，她便提出想要來看，但並未事先告訴舞團好友，因想給大家驚喜。她的丈夫現場幫忙拍視頻，記錄下她出現令台上團員驚呼起來的時刻，眼見妻子開心他也忍不住跟著跳起舞。

譚秋莉舞藝精湛，曾考得Zumba舞的教學證照，但是三年前中風令她無法再跳舞。此次再次和舞團好友相聚，看著大家在台上跳舞，她雖開心但眼中閃著淚光。中秋原本就是闔家團圓，親友重聚的日子，表演結束後，譚秋莉和好友Lu Lu相擁而泣。西裔Lu Lu和其他成員還握著她的手為她念頌禱告，隨後又分食月餅和敘舊，其樂融融。