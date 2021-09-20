人氣旺迎久違商機 「中秋舞月光」擺攤商家忙得開心

世報的「中秋舞月光」戶外遊園會。（記者李雪／攝影）

在經過一年多漫長的疫情 後，民眾很久沒有參加有華裔 傳統特色的活動，小商家也久違這樣熱鬧非凡的人氣了。由世界日報 主辦的「中秋舞月光」戶外活動19日繼續舉行，其樂融融的不只前來逛的民眾、設攤的商家，也給場地所在店鋪帶來生意，有店員表示生意比以往周末好了一倍。

世報的「中秋舞月光」戶外遊園會舉辦地點-東方明珠廣場，原本也有不少餐飲商店，而活動帶來的額外人氣讓商家樂不可支。有餐飲店藉機推廣打折，舞台上主持人也幫忙宣傳優惠信息，廣場裡生意紅火，充滿久違的勃勃生機。

BoliBoli奶茶店剛開張幾個月不久，抓住機會趁機宣傳，特別貼出海報「世界日報中秋舞月光遊園會優惠」，飲品一律八折。由於在疫情期間開業，因此無法和疫情前的生意比較，但店員Maggie表示，世報舉辦「中秋舞月光」的這兩天，生意比平時的周末增加約一倍。雖然周末的消費者通常會比工作日多一些，但客流量都要等到晚上才會來。這兩天因為活動從中午開始，早早便有客人光顧，到傍晚時她和其他店員都忙不過來。

旁邊主打甘蔗汁的飲品店Big Daddy Cane，其韓裔店主Matt Yoon和華裔店員表示，遺憾因為沒能提前得知活動消息，沒能額外安排人手。看店門口人流量不小，若能提前安排，便可在門口發放樣品給民眾品嚐，想必會是不錯的推廣。

另一家「小世界美容中心」店主Jenny也有同感，她介紹因為她的店剛開張沒幾天，還不知道活動情況，要早知道會有這麼多人來，就可以多印一些宣傳單和名片，也可以準備一些美容樣品給大家試用。不過隔壁的算命店就早早將名片和兜售的幸運物擺在人來人往的門口，吸引不少民眾的好奇心。

世報總經理李銘濱表示，世報活動通過媒體平台宣傳，吸引很多讀者參加，可能原本並非該商場的客人也透過這一機會接觸到商家。世報在舞台上也幫忙推廣商家的資訊，例如有打折活動會幫忙宣傳，商家能接觸到額外的客人和開拓生意的機會。來參加活動的民眾、設攤的商家、商場本身的店家，都能通過活動有所收穫，達到雙贏甚至多贏。