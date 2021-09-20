世界日報主辦 中秋舞月光園遊會 續攤同樂

世界日報主辦的「中秋舞月光」 戶外活動19日「續攤」。（記者李雪／攝影）

由世界日報主辦的「中秋舞月光」戶外活動，19日繼續在羅蘭岡東方明珠廣場舉行，給民眾帶來各類商品和精彩節目。現場各族裔民眾闔家出遊，除了觀看節目，並逛攤位、參加猜謎和品嘗月餅等，玩得不亦樂乎。

影音來源：記者李雪

當天連續幾個Zumba跳舞節目炒熱氣氛，台上舞者一邊熱舞，台下不少觀眾無論男女老少也都跟著跑到台前一起跳舞。一位跟跳的女士笑說，活動不僅有吃有逛，還能現場上Zumba課減肥，省得去健身房了。此外各類歌唱表演、樂器演出、小朋友的時裝走秀和歌舞、傳統武術等輪番上陣，吸引越來越多的觀眾聚集。

有民眾帶著一家老小來逛，也有情侶遛狗約會，買小玩意。華裔吳女士帶著五歲女兒來逛遊園會，表示傳統佳節還是應該要慶祝一下，否則在美國 出生的孩子便沒有節日的童年記憶，更不用說對傳統文化的理解了。更何況活動很熱鬧，適合周末「遛娃」的活動不多，孩子可以看到好玩的節目和小玩意的確很開心。

當天演出團體無論是舞蹈團體、武術學校等，都抓住現場人氣旺這一宣傳招生的好機會。精武堂武術學校除了帶來精彩的功夫舞演出，也給現場報名的家長孩子提供優惠。參展攤位也頻頻和台上互動。不少民眾因疫情一年多都宅在家，學會種花種草等園藝，園藝達人李立元除了設攤出售野生蜂蜜，也不失時機地將幾瓶有機液肥作為台上的抽獎禮物送出。中心健保 、杏花樓月餅、味全食品等多個商家，也提供禮物，民眾紛紛搶答題目爭取獎品。

福全健保當天在廣場二樓設置講座，顧問Bill高表示中秋佳節能和亞裔朋友聚在一起很高興，由於他們的健保兼顧東方養生和西方醫學，當天也特別邀請中醫師講解夏秋交替之際的必備養生知識。主講的中醫師辜秀瓊表示，每個節氣的養生和治療都不同，她向民眾介紹如何結合中醫精髓和每個人個性化區別來調理。

贊助商味全食品的西部銷售地區總銷售經理施教敦也表示，很高興能和世界日報一起與華人社區慶祝這一重要節日。他介紹味全在美國明年就是50周年，自然希望回饋社區。作為食品行業味全很重視中秋節，不僅有自己品牌的月餅在各大華人超市 銷售，而且有些地區民眾喜歡在中秋節吃水餃以象徵團圓，味全水餃也是華人社區的第一品牌。