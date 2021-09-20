州大農場導覽義工蔡文生 推廣有機農作

農場導覽義工蔡文生。（蔡文生提供）

記者啟鉻／洛杉磯報導

在加州州立波莫那工藝大學(Cal Poly Pomona）學生有機實習農場，有一位華裔 導覽義工蔡文生（Venson Tsai），經常組織農場導覽活動，從事義工八年。他通過導覽，為參與者宣傳有機蔬果種植，綠色健康理念，讓大眾受益。蔡文生說，義工會一直做下去，希望以此回饋社區。

蔡文生來自台灣 ，八年前開始在該校農場擔任導覽義工。先前他從事多年貿易，擔任公司高管，幾乎走遍全美，去過36個國家。退休後，由於從小就隨父母做過蔬果種植，具有較豐富的農耕經驗，於是申請從事農場義工導覽。

他表示，他來自台灣苗栗，後隨父母到彰化，父母都是農民，主要從事蔬果種植，於是從小就學會農耕方法。長大後，他才知道自己是被父母收養，出於感恩的心，希望未來能回饋社會。

蔡文生表示，在從事導覽義工前，他曾在中國海南島一個香蕉農場從事管理工作兩年，也是農場股東之一。香蕉農場有4300多畝。當時正值有機蔬果種植興起，人們開始逐漸認同有機栽培、消費有機蔬果的健康理念，正逐漸形成市場與消費趨勢。他認為這是造福大眾的事情，他返回美國後，決心擔任農場導覽義工，普及有機農法，讓更多人受益。

他表示，新冠肺炎疫情 發生前，每年導覽活動有20次左右，他用中文為華人參與者導覽，也用英語向其他族裔參與者講解。2020年3月間南加疫情爆發，為了防疫考慮，導覽活動及規模也大幅減少。直到2021年8月29日開始，才恢復正常。並安排首次中文導覽，有約20人參加。

通過他向參與者介紹各種有機蔬果及種植方法，以及參與者品嚐農場種植的有機蔬果，令參與者收穫不小。有的人表示，下次若有導覽活動一定參加。蔡文生說，共安排了12次系列講座，主要是現場觀摩教學為主。

蔡文生是該校學生有機自然農法實習農場唯一的華裔導覽義工。他表示，他對父母的養育很感恩，希望通過做義工更好地回饋社會，讓大眾受益於有機蔬果，身體更健康。