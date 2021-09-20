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亞市游泳教練 涉性侵未成年

記者張宏／亞凱迪亞訊
嫌疑人是25歲Marco Antonio Flores，他涉嫌和未成年發生性關係。（警方提供）
嫌疑人是25歲Marco Antonio Flores，他涉嫌和未成年發生性關係。（警方提供）

亞凱迪亞市爆出私人游泳教練性侵未成年運動員？Max Aquatics游泳俱樂部的代表7日報警，報告私人游泳俱樂部的教練Marco Antonio Flores和一名未成年運動員的不當關係。

Max Aquatics是一家私人游泳俱樂部，事發後俱樂部立即終止和該教練的僱傭關係，亞市警方也進行調查，獲得逮捕嫌疑人的逮捕令。嫌疑人是25歲Marco Antonio Flores，在9月16日，在他的住所遭到警方逮捕，罪名包括與未成年人非法性交、涉及兒童淫穢和淫蕩行為，以及其他性犯罪。他被關在亞市警察局監獄，保釋金為2萬5000元。

嫌犯自2017年以來一直擔任Max Aquatics的游泳教練，因此不排除會有其他的受害者。目前案件正在調查中。任何有信息的人或是可能的受害者，都可聯繫警局，電話是(626) 574-5160，案件編號 2103509。如果願意匿名提供信息，可撥打 (800) 222-TIPS 聯繫“Crime Stoppers”(8477)，或使用網站 http://lacrimestoppers.org。

嫌疑人是25歲Marco Antonio Flores，他涉嫌和未成年發生性關係...
嫌疑人是25歲Marco Antonio Flores，他涉嫌和未成年發生性關係。（警方提供）

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