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滿腿蚊子包 當心西尼羅病毒

記者張宏／洛杉磯報導
秋天蚊子太毒了，華人腿被咬爛！（讀者提供）
秋天蚊子太毒了，華人腿被咬爛！（讀者提供）

南加最近幾年蚊子越來越多，聖蓋博谷有華人近日接連被蚊子咬，整條腿有十多個包，又紅又癢，苦不堪言。醫師提醒小心西尼羅病毒。

華人胡小姐說，不知何時家裡進來一隻黑色蚊子，當天幾秒時間就在她腿上咬了十多個包，又痛又癢。她試著在腿部塗抹防蚊乳液，結果蚊子跑去咬上半身。導致她每天都神經緊張，隨時擔心被蚊子咬。不僅如此，她外出洗車，車內進來一隻蚊子，快準狠地在她的脖子、胳膊、腿，咬了七八個包。

華人Tina日前看了場戶外演唱會，被蚊子叮了好多包，其中兩個比較嚴重，第二天開始巨癢，塗了Benadryl沒用，現在第三天，紫色的包確實有點嚇人，一度擔心要不要去看急診。

金小姐最近也被咬了滿腿包，她說，每年夏天別人最擔心的是怎麼防暑，她最關心的是怎麼跟蚊子作戰。一群人在一起她永遠是被叮的那個，通常被咬的包10+起算，這還是在噴過了防蚊噴劑之後。長褲子長袖衣服都試過了，有時候被咬得很崩潰，甚至影響到平時生活。她感覺今年蚊子特別毒， 身上被咬了二三十個包，嚇得她趕緊去查了一下萊姆病和西尼羅病毒的症狀，真的特別癢還發炎，難道蚊子也變種了嗎？

傳染病醫師黃重德表示，蚊咬後很癢是因為蚊子在吸血的時候分泌一種酵素避免血液凝固，該物質對人體來說是外來物，所以會癢。被蚊子叮咬，要小心西尼羅病毒。被有西尼羅病毒的蚊子叮咬的人，80%會生病，20%會發燒疲憊頭痛，症狀和感冒有點相似，通常三天到六天就會好，也會有150分之一的機會導致腦炎。

他說，要注意避開積水的地方，出門可穿長袖衣服並攜帶驅蚊劑，坐的時候動一動，清晨蚊子活動比較多，要小心。

也有網友分享妙招，有網友說，拿一把扇子不停的扇很有用。還有網友表示，剛被蚊蟲咬了趕緊給創口消毒，塗酒精或者肥皂洗，塗otc的那種抗生素藥膏也可以。現在因為走哪兒都帶酒精，反復塗酒精洗手液，塗上三五次，至少不會腫得太大，也不會癢的受不了。這個方法對火螞蟻叮咬也有效。

華人 聖蓋博 南加

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