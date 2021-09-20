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街邊露營車增加 排泄物倒接上 南洛居民困擾

編譯組／綜合報導
南洛杉磯佛羅倫斯-費爾斯通地區居民，被不斷增長露營車營地居民所苦。（ABC）
南洛杉磯佛羅倫斯-費爾斯通地區居民，被不斷增長露營車營地居民所苦。（ABC）

洛杉磯的佛羅倫斯--費爾斯通（Florence-Firestone）社區居民，長久來一直被住在停靠街邊露營車（RV）內的人們困擾著，希望尋求幫助。鄰里抱怨，露營車長期札營問根本不會出現在比佛利山等富人社區，這也反映出後疫情時代和住房嚴重不足的危機。

ABC電視台報導，位於南洛杉磯東65街上的整排露營車停靠處，許多垃圾散落在人行道和街道上。

該地區屋主Andrey Ortiz說，「營地的人們似乎已接管附近，犯罪率也上升。」附近鄰居說，一些住在露營車內的人，還將排泄物倒在街上，附近鄰居只能不斷用漂白劑清理。

「整日瀰漫著糞便的氣味，這樣的生活是不人道的」一名鄰近居民說。當地屋主Ernie Quintero說，他已打電話給能想到的每一位立法者和執法機關，但都無濟於事。「這裡是郵遞區號90001，若是郵遞區號90210，就不會有這種事發生。」

90001是洛杉磯縣南區杭廷頓公園(Huntington Park)市與, 佛羅倫斯--費爾斯通縣屬地所屬郵區，是洛縣典型少數族裔與工薪家庭居住的地區，與富人雲集的比佛利山90210，不可同日而語。

一位在南洛杉磯社區生活20多年的婦女說，她的孫女不能在外面玩耍，家人感到不安全。也有鄰居說，這裡發生兩起謀殺案後，她家的拐角處設立一個臨時紀念碑。

今年4月，洛縣警局宣布再次對該區進行開罰。該選區的洛杉磯縣政委員米切爾（Holly Mitchell）在聲明中說，解決佛羅倫斯-費爾斯通地區不斷興起的露營車營地，是其辦公室首要任務。

聲明中說，「為了應對這場危機，我的辦公室資助聖約瑟車輛無家可歸外展計畫（St. Joseph Vehicular Homelessness Outreach Program），替該地區和我所在選區露營車營地，提供住房服務，我們知道，將無家可歸者從一個社區轉移到另一個社區，不能解決問題。」

洛杉磯 比佛利山 洛縣

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