亞凱迪亞市招商有成 頤東精點落戶營業

洛杉磯知名華資老字號餐飲商家海港餐飲集團分號頤東精點18日落地亞凱迪亞，成爲後疫情時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。（記者楊青／攝影）

海港餐飲集團分號頤東精點（Chef Tony Dim Sum）18日落戶亞凱迪亞 ，成爲後疫情 時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。部分華資商家表示，加州 經濟雖然開始重啓，但依然困難重重，挑戰大於機遇。

頤東精點新張迎來滿滿人潮，聖蓋博谷20多位民選官員到場祝賀，不少華人餐飲同行業前往捧場，還有大批慕名而來嘗鮮的民眾，熱鬧非常。

頤東精點負責人何惠東表示，雖然疫情仍在起伏，但看到消費者的熱情給了商家很大鼓勵。他介紹，在羅斯密和溫哥華等海港城經營20多年之後，該餐飲集團去年2月在巴沙迪那開了頤東精點分店，專營港式點心，沒想到剛剛新張，就遇到了新冠疫情，只能關門。他表示繼18日亞凱迪亞店新張之後，巴沙迪那分店將很快重新開張。

不過相當部分餐飲業者表示，目前依然面臨諸多困難，一是客量減少，二是原物料價格大幅度提升，三是人工難找。 洛杉磯地區的資深華資餐飲業者歡聚一堂。左二為何惠東，右一為周錦旗。（記者楊青／攝影） 備用

何惠東表示，他們在新張籌備中確實遇到人工難找的問題，目前僅招到80%的人手，大多數是年輕人，雖然經驗少，但幹勁大。

亞凱迪亞副市長鄭博仁表示，當地近35%的商家因疫情倒閉，但經濟正在緩慢重啓中，很多商家看重亞凱迪亞友好的經營環境，當地市府也盡力為商家提供便利和幫助，希望商家復甦的脚步更快。