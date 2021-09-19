我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

亞凱迪亞市招商有成 頤東精點落戶營業

記者楊青／亞凱迪亞報導
洛杉磯知名華資老字號餐飲商家海港餐飲集團分號頤東精點18日落地亞凱迪亞，成爲後疫情時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。（記者楊青／攝影）
洛杉磯知名華資老字號餐飲商家海港餐飲集團分號頤東精點18日落地亞凱迪亞，成爲後疫情時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。（記者楊青／攝影）

海港餐飲集團分號頤東精點（Chef Tony Dim Sum）18日落戶亞凱迪亞，成爲後疫情時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。部分華資商家表示，加州經濟雖然開始重啓，但依然困難重重，挑戰大於機遇。

頤東精點新張迎來滿滿人潮，聖蓋博谷20多位民選官員到場祝賀，不少華人餐飲同行業前往捧場，還有大批慕名而來嘗鮮的民眾，熱鬧非常。

頤東精點負責人何惠東表示，雖然疫情仍在起伏，但看到消費者的熱情給了商家很大鼓勵。他介紹，在羅斯密和溫哥華等海港城經營20多年之後，該餐飲集團去年2月在巴沙迪那開了頤東精點分店，專營港式點心，沒想到剛剛新張，就遇到了新冠疫情，只能關門。他表示繼18日亞凱迪亞店新張之後，巴沙迪那分店將很快重新開張。

不過相當部分餐飲業者表示，目前依然面臨諸多困難，一是客量減少，二是原物料價格大幅度提升，三是人工難找。

洛杉磯地區的資深華資餐飲業者歡聚一堂。左二為何惠東，右一為周錦旗。（記者楊青／攝...
洛杉磯地區的資深華資餐飲業者歡聚一堂。左二為何惠東，右一為周錦旗。（記者楊青／攝影） 備用

何惠東表示，他們在新張籌備中確實遇到人工難找的問題，目前僅招到80%的人手，大多數是年輕人，雖然經驗少，但幹勁大。

亞凱迪亞副市長鄭博仁表示，當地近35%的商家因疫情倒閉，但經濟正在緩慢重啓中，很多商家看重亞凱迪亞友好的經營環境，當地市府也盡力為商家提供便利和幫助，希望商家復甦的脚步更快。

新鮮現蒸港式點心很受客人歡迎。（記者楊青／攝影）
新鮮現蒸港式點心很受客人歡迎。（記者楊青／攝影）

亞凱迪亞 疫情 加州

上一則

槍殺長堤市夫婦 兇嫌愛阿華州落網

下一則

LACMA水墨畫展 傳統現代富創意

延伸閱讀

頤東精點落戶亞凱迪亞帶來港式美味

頤東精點落戶亞凱迪亞帶來港式美味
華人婦女會與企業家 歡聚慶中秋

華人婦女會與企業家 歡聚慶中秋

百人捐血救癌友 華裔居半 亞凱迪亞市長買午餐答謝

百人捐血救癌友 華裔居半 亞凱迪亞市長買午餐答謝

百人獻血拯救亞凱迪亞病患 市長買午餐答謝

百人獻血拯救亞凱迪亞病患 市長買午餐答謝
希望之城醫院血庫告急 華裔副市長呼籲民眾捐血

希望之城醫院血庫告急 華裔副市長呼籲民眾捐血
饒影凡競選加州主計長籌款晚會 官員紛站台

饒影凡競選加州主計長籌款晚會 官員紛站台

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點