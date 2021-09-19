我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

南加萬紫千紅慶雙十400人同歡 小百合現身高歌掀高潮

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
美聲歌后「小百合」周月綺特地從台灣抵洛出席活動。（記者謝雨珊／攝影）
美聲歌后「小百合」周月綺特地從台灣抵洛出席活動。（記者謝雨珊／攝影）

加州僑界18日在洛僑中心，舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動，為中華民國110歲慶生。這是疫情期間該中心首次舉辦的大型活動，防疫措施嚴格，現場仍擠進了400多名觀眾，展現僑胞的思鄉情緒及愛國熱情；美聲歌后「小百合」 周月綺穿著一身綠色長裙現身舞台，全場立刻掌聲不斷掀起活動高潮。

美聲歌后「小百合」 周月綺這次特地從台灣抵洛出席活動，現場帶來多首耳熟能詳的歌曲，包括「甜蜜蜜」、「海燕」、「桃花舞春風」等。此外也獻給觀眾幾首新歌。不少僑胞在台下，拿著手機瘋狂拍照，有的僑胞乾脆錄影記錄小百合高歌的模樣，每個人都沉浸在小百合美妙的歌聲當中。

「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動現場擠進了400多名觀眾。（記者謝雨珊／攝影）
「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動現場擠進了400多名觀眾。（記者謝雨珊／攝影）

莊女士夫婦當天特地抽空出席活動，他們說小百合是當年家喻戶曉的歌星。此外，他們也表達國慶活動對他們的意義非凡。莊女士表示，中華民國的國旗能在台灣以外的地方出現，真的是非常難得，因此幾乎每年都非常支持南加州僑界舉辦的國慶活動，幾乎年年都撥空參加，希望在現場與同鄉們，一同感受家鄉的感覺。

國會議員金映玉（中）祝福中華民國生日快樂，並頒發感謝狀給多位南加州僑領。（記者謝...
國會議員金映玉（中）祝福中華民國生日快樂，並頒發感謝狀給多位南加州僑領。（記者謝雨珊／攝影）

看到幾百位僑胞在疫情期間仍然支持國慶活動，駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境相當感動。黃敏境表示，希望中華民國一天比一天發達跟強壯，祝福大家平安健康，也祝福中華民國生日快樂。國會議員金映玉（Young Kim）也現身祝福中華民國生日快樂。

駐洛杉磯經文處處長黃敏境祝福中華民國生日快樂。（記者謝雨珊／攝影）
駐洛杉磯經文處處長黃敏境祝福中華民國生日快樂。（記者謝雨珊／攝影）

當天除了有「小百合」 周月綺獻唱助興，主辦方也邀請到台灣知名設計師許淑晶，精心設計多套時尚國旗裝，在現場上演時裝走秀。另外也有不同風格的多元舞蹈表演及抽獎活動等，現場氣氛非常熱絡。

莊女士夫婦幾乎年年都參加南加州的國慶活動。（記者謝雨珊／攝影）
莊女士夫婦幾乎年年都參加南加州的國慶活動。（記者謝雨珊／攝影）

台灣 加州 疫情

上一則

抖音3000萬點擊率 小吃皇后何昱儂 上NBC「今日秀」亮廚藝

下一則

世報中秋園遊會 重現久違歡樂

延伸閱讀

韓國瑜芝加哥會華僑 批民進黨掏空台灣摧毀民主

韓國瑜芝加哥會華僑 批民進黨掏空台灣摧毀民主
韓國瑜訪芝演講：自己及國民黨不怕輸 但不能一直輸

韓國瑜訪芝演講：自己及國民黨不怕輸 但不能一直輸

南加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」擠進400多名觀眾

南加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」擠進400多名觀眾
南加萬紫千紅慶雙十 袁健生憶雙橡園爭權為家國慶生

南加萬紫千紅慶雙十 袁健生憶雙橡園爭權為家國慶生
經文處為南加旅館公會打氣

經文處為南加旅館公會打氣
經文處讚華埠中心 具使命感奉獻專長

經文處讚華埠中心 具使命感奉獻專長

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點