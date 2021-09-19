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世報中秋園遊會 重現久違歡樂

記者張宏╱羅蘭岡報導
本報總經理李銘濱（右）和核桃市市長秦振國。（記者張宏／攝影）
本報總經理李銘濱（右）和核桃市市長秦振國。（記者張宏／攝影）

世界日報主辦的中秋園遊會18日在羅蘭岡東方明珠廣場開幕，疫情後久違的歡樂吸引民眾從四面八方湧來，一起度過好吃好玩好逛好熱鬧的中秋節。

影音來源：記者張宏

18日下午園遊會開始豔陽高照，東方明珠廣場掛著彩燈，擺放著攤位，聚集著來自各地的人潮，現場洋溢著節日氛圍。世界日報洛杉磯分社社長于趾琴表示，這是疫情後久違的線下假日活動，為讓大家一起面對面歡度中秋佳節，本報工作人員付出很多的努力，希望大家在現場好吃好玩好逛，享受節日的快樂與團員，世界日報服務社區24小時不打烊。

世界日報主辦的中秋園遊會18日在羅蘭岡東方明珠廣場開幕。（記者張宏／攝影）
世界日報主辦的中秋園遊會18日在羅蘭岡東方明珠廣場開幕。（記者張宏／攝影）

本報總經理李銘濱拉開了園遊會序幕，他希望僑胞朋友在海外也能度過快樂的中秋佳節。

不少民眾滿載而歸。（記者張宏／攝影）
不少民眾滿載而歸。（記者張宏／攝影）
世界日報主辦的中秋園遊會18日在羅蘭岡東方明珠廣場開幕。（記者張宏╱攝影）
世界日報主辦的中秋園遊會18日在羅蘭岡東方明珠廣場開幕。（記者張宏╱攝影）

核桃市市長秦振國和副市長伍立倫、羅蘭學區教委陳正治、東方明珠廣場Bobby劉等人都來捧場。秦振國表示，很高興參加世界日報的中秋活動，現場洋溢著歡樂氣氛。現在民眾最關注的是治安問題，希望大家積極為他投票，改善聖蓋博谷的治安。

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴（右）和核桃副市長伍立倫（記者張宏╱攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴（右）和核桃副市長伍立倫（記者張宏╱攝影）

加州第39選區的聯邦眾議員金映玉(Young Kim, D-CA)也趕到現場，為大家送來華盛頓的中秋祝福。

杏花樓的月餅好好吃。（記者張宏／攝影）
杏花樓的月餅好好吃。（記者張宏／攝影）
加州第39選區聯邦眾議員金映玉。（記者張宏╱攝影）
加州第39選區聯邦眾議員金映玉。（記者張宏╱攝影）

現場匯集健保、月餅、手袋皮包、舞蹈教學和福樂公園及玫瑰崗等攤位，花哥許希聖和園藝達人李立元也擺攤並提供試吃。民眾匯集男女老幼，來自聖蓋博的李小姐帶著媽媽一起來參加，她說，因為疫情節日氣氛變淡很多，很難得世報舉辦這樣熱鬧的戶外活動。媽媽看歌舞，她喝奶茶購物，母女都玩得很開心，感覺很久沒那麼熱鬧開心了。

現場有各式月餅品嚐和味全禮品贈送，更有各種風格的舞蹈演出，武術舞獅子。

值得一提當天訂報還贈送鍋子，工作人員表示，鍋子全部送完，只剩樣品。

19日園遊會繼續上演，從中午12時到晚上8時，地址是羅蘭岡東方明珠廣場（18888 Labin Ct., Rowland Heights, CA 91748），詢問電話323-268-4982分機500

訂世報贈送鍋子。（記者張宏／攝影）
訂世報贈送鍋子。（記者張宏／攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞。（記者張宏／攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞。（記者張宏／攝影）

世界日報 疫情 聖蓋博

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