攤位商品熱賣 客人滿載喊幸福

專門賣給拉斯維加斯精品店的經銷商，以25元 - 30元的價格出售各式樣的真皮皮包。（記者張宏／攝影）

世界日報中秋節園遊會匯集健保 、月餅、園藝等各個攤位，商家18日對銷售狀況表示滿意，不少民眾也都滿載而歸，大呼「久違的幸福感回來了！」。 中心健保攤位。（記者張宏╱攝影）

福全健保的資深健保顧問Bill高表示，當天還邀請中醫師讓大家現場體驗健身養生之道，以及夏秋交替之際必備養生知識。他們的健保兼顧東方養生和西方科學，為客人提供全面健保福利，包括住院牙齒眼睛和太極拳等。 民眾被攤位商品吸引。（記者張宏／攝影） 玫瑰崗紀念公園現場設置攤位。（記者張宏攝影）

中心健保資深顧問陳湘美表示，中心健保主要負責銀髮族退休規劃，包括免費醫師看診、交通車服務，住院治療費、普通藥。攤位提供紅藍卡 最新訊息及小禮物。

園藝達人李立元帶著他的野生蜂蜜液態肥及個人十年間的花草畫作來參加中秋展。他說，現場和大家分享種植物需要什麼條件，包括陽光水土壤，如玫瑰和蝴蝶蘭都不一樣的條件。加州現在都可以種百香果、龍眼、荔枝等。

現場還有蓮霧試吃，吸引民眾聚集在攤位前，有民眾試吃後，表示蓮霧好甜！現場還擺放了百香果和芭樂等水果樣品，不少民眾除了試吃，還購買果樹回家。有人表示，紅心芭樂果樹60元一盆，帶回家養起來就會有芭樂吃了。 李立元的攤位。（記者張宏╱攝影）

在杏花樓月餅攤位前聚集著消費者，人群匯集了男女老幼。杏花樓工作人員Eva表示，綜合口味和杏花樓玫瑰豆沙味兩款月餅賣得很好，杏花樓是百年老字號，屬於傳統口味的月餅，且買就送樂搖奶茶。 福樂紀念公園攤位。。（記者張宏／攝影） 福全健保攤位。（記者張宏╱攝影）

味全食品公司是這項活動的三大贊助商之一，「美國味全食品猜迷贈獎時間」，提供有獎的趣味問答，贈送民眾各種味全食品，不少民眾表示這個禮品好實用。 杏花樓的月餅攤位。（記者張宏╱攝影） Sunpower的攤位。

福樂紀念公園和玫瑰崗紀念公園也現場設置攤位。專門賣給拉斯維加斯精品店的經銷商，出售各式樣的真皮皮包。按摩椅專賣店出售特價按摩椅，還有供應台灣 創意的日用品攤位也有特價。 民眾抱著果樹苗回家。（記者張宏／攝影） 現場提供蓮霧試吃。（記者張宏／攝影）

東方明珠廣場的波覇店給民眾8折優惠，Space Fitness也現場設置攤位，招收鋼管和空中瑜伽等課程的學生。