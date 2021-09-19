爾灣市強化多元公平 首辦中秋活動

爾灣市政經理Marianna Marysheva（圖中）向市府員工說明DEI委員會的工作方向，並介紹該委員會成員鍾幼蘭（左一）及Noha Nour。（本報記者／攝影）

爾灣 市政府今年由市議會通過成立多元公平包容（Diversity, Equality & Inclusion，簡稱DEI）委員會，並與非營利組織南海岸中華文化中心攜手合作，將於9月21日(周二)晚上，在大公園推出慶祝中秋活動，這是爾灣建市50年來第一次由市府主辦的中秋節慶祝活動，也是市府的「我們就是爾灣」(We Are Irvine)系列之一。

爾灣市府主辦的中秋節活動訂於當晚6時至9時，在橙縣大公園地標的升降氣球前草坪舉行，節目包括民族舞蹈、太極示範、兒童手工、美食餐車等，現場也有月餅、茶等傳統中秋夜的點心。這項免費活動適合全家一家參加，不必事先報名。

爾灣市DEI委員會主要的目標是提高市府招聘、招商多元化，市警局推出仇恨案件網路舉報，希望讓不同族裔及語言的居民，都能獲得公平的待遇。爾灣市議會任命的五位委員中包括兩位華裔：由市議員郭正明任命的南海中華文化中心執行長鍾幼蘭，及由市議員Mike Carroll任命的爾灣市交通委員吳信良（Sidney Wu）。DEI委員會每月開會一次，並將於今年年底前向市議會提出報告。

市府最近推出代表多種語言及文化的「我們就是爾灣」(We Are Irvine)宣導短片，強調爾灣是由多元化居民組成的社區，市府並率先與南海岸中華文化中心合作推出華語新移民 講座系列。

爾灣市政經理Marianna Marysheva16日利用午餐時間向市府員工說明DEI委員會的工作 方向，她表示，爾灣市人口結構越來越多元化，但是市政府的工作團隊並未反映出人口結構的變化，因此市府及市警局都積極擴大招聘及招商範圍，希望能爭取更多元的市政團隊，提高居民對市府的信心與滿意度，市府除了與非營利組織合作之外，在未來三年內，每年都增加翻譯的經費，讓更多新移民能了解市府的各項服務。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭認為，爾灣市府非常重視DEI委員會所提出的建言，她也提醒市府員工，一些看起來不通英語的亞裔新移民，其實他們在閱讀英文上都有相當基礎，市府員工如果使用比較簡單易懂的英語，或是提供英文書面說明，將可減少不少因語言而造成的誤解。