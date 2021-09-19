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LACMA水墨畫展 傳統現代富創意

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）19日推出「Ink Dreams：來自基金會 INK 收藏的選集」水墨畫展覽。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）19日推出「Ink Dreams：來自基金會 INK 收藏的選集」水墨畫展覽。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）19日推出「Ink Dreams：來自基金會INK收藏的選集」水墨畫展覽，此次展覽由53名藝術家的攝影雕塑、影像、繪畫等78件作品組成，其中不乏中國藝術家的作品，對當代水墨藝術進行融合傳統和現代新改編。

Ink Dreams探索東亞風味的水墨精神如何轉化為其他媒介，包括雕塑、影像和攝影等。此次展覽由LACMA中國藝術助理策展人Susanna Ferrell策劃，展出來自亞洲、歐洲和北美53名位藝術家的作品，包括陳海燕、Shirazeh Houshiary、林天苗、杉本博司、徐冰、楊詰蒼等。

Ink Dreams展覽是INK Collection基金會首個作品展，該基金會收藏了400件當代水墨藝術品，並於2018年承諾捐贈給 LACMA。

展覽的78件作品分為三個主題部分：幻影、冥想和夢境；杉本博司的Lightning Fields (2009) 系列展示了藝術家對黑白攝影的掌握； 呂壽琨「禪畫」（1969）通過厚實而迅速的筆觸，體現水墨的沉思冥想的精神；畫家陳海燕則在作品Horse and Rose (2005)體現藝術家本人的夢境。

攝影 雕塑 中國

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