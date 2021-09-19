南加城市文化&節慶特色影片賽 10人獲獎

十位僑校教師及FASCA學員參加「南加城市文化及節慶特色影片比賽」獲獎。（洛僑中心提供）

洛杉磯海外青年志工 (FASCA-LA）12日下午舉辦月會培訓活動，頒發獎金給拍攝「南加 城市文化及節慶特色影片比賽」獲入選的十位僑校教師及FASCA學員，也邀請政大南加州校友會副會長陳邑安，分享曾於聯合國 總部工作 的經驗，交流互動熱絡。

洛僑中心主任張皓鈞感謝兩位僑務委員林國彥及汪俊宇，提供獎金給拍攝當地文化特色影片，以支持僑委會推動僑教政策並鼓勵年輕學子發揮創意。兩人分別頒發獎金勉勵入選作品師生，並與現場人士共同欣賞入選影片；對於僑委會長期投入青年培育，以及僑校教師、FASCA學員的精彩作品深表讚許。

當天邀請曾於聯合國總部工作的政大南加州校友會陳邑安，以英文主講「International reflection: Work as an UN delegate」，介紹聯合國的組織與運作以及分享工作經驗，鼓勵有興趣參與國際組織事務的學員，廣泛關注國際時事以及培養口說表達能力，同時也可留意相關的實習機會，獲得寶貴人生經驗。

前期學員Verna Chang也分享上周前往金山灣區，參加美西地區Senior FASCA培訓活動的經驗，感謝藉由此活動接觸認識不同領域的台美人。